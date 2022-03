Guinée : le FONIJ organise la semaine mondiale de l’argent sous le thème « Construisez votre avenir, soyez intelligent avec l’argent »

À l’occasion de la semaine internationale de l’argent, organisée à la fin de chaque mois de mars depuis 10 ans, la République de Guinée qui est à sa 5ème édition, organise du lundi 28 mars au 1er avril 2022, plusieurs activités à travers des émissions télévisées, des séries de formation et des visites guidées, pour célébrer cette fête annuelle. Cette année le thème choisi par le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) est : « Construisez votre avenir, soyez intelligent avec l’argent »

Ce mercredi 30 mars, le FONIJ a organisé une journée de débats et des panels pour les jeunes étudiants et entrepreneurs dans la salle polyvalente de l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté de Dubréka (ISAMK/D). La Directrice Générale du FONIJ, Mariame Ciré Baldé a dans son intervention souligné les objectifs visés durant la semaine.

« La semaine internationale de l’argent, c’est une activité internationale autour de laquelle, le FONIJ fait des sensibilisations dans les écoles, instituts et les universités pour inciter les jeunes à apprendre et à comprendre la notion d’argent et surtout aider les jeunes à sortir de l’informel afin de les familiariser avec les institutions de microfinance et des banques pour qu’ils osent enfin aller vers ces institutions demander des conseils. Cette journée nous permet aussi d’aider tous les jeunes entrepreneurs à connaître la notion d’argent, les aider à épargner et à pérenniser leurs structures », a rappelé Mariame Ciré Baldé devant le Maire, le Préfet et les partenaires techniques et financiers à qui elle a remercié de passage pour leurs implications pour la réussite de ces différentes activités.

L’innovation cette année avec Global Money Week, dit-elle : « c’est d’aller vers les tous petits pour que ceux qui sont à l’école primaire comprennent à leur bas âge sur comment épargner, comment économiser et c’est quoi une banque. Mais à côté, il faut toucher les parents, parce qu’à travers les parents, on peut facilement enseigner les enfants. » dira-t-elle.

Plus loin, la DG du FONIJ a rappelé que cette semaine d’argent qui a commencé par une émission de débat à la télévision nationale le lundi dernier, suivie d’une formation dans une école primaire de Kassonyah, dans la préfecture de Coyah seront suivies par d’autres activités : « D’abord ce mercredi, il y a eu une formation avec les étudiants et les entrepreneurs. Et demain, nous resterons toujours à Dubréka avec plus de 10 écoles choisies. Nous prendrons des échantillons dans chaque école qui vont se retrouver à la maison des jeunes de Dubréka pour l’éducation financée. Et toujours dans le cadre de cette semaine de l’argent, ces apprenants seront avec nous dans les banques, dans les microfinances et l’occasion sera pour nous de les montrer notre musée de monnaie. Ils verront comment l’argent est fabriqué et comment il est acheminé de la banque centrale aux banques primaires jusque dans les foyers ».

Le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Bily Kaba, représentant le ministre Béa Diallo a pour sa part fait savoir que c’est une question fondamentale dans la mesure où, elle amène à éduquer les jeunes sur la question d’argent.

« Toutes les éducations sont liées à l’argent et aux finances. Mais pourquoi c’est important pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports, parce que nous sommes non seulement en charge de l’emploi jeune mais aussi de l’insertion jeune. C’est une manière d’amener les jeunes à prendre conscience sur l’éducation financière. Aujourd’hui tout le monde veut avoir de l’argent mais on n’a pas tous les mêmes méthodes et stratégies pour avoir de l’argent. Et parfois, on gagne tous de l’argent mais on n’a pas les mêmes manières de les garder parce que tout simplement, nous manquons d’éducation autour de l’argent. Mais aussi, c’est d’amener les jeunes à l’entrepreneuriat parce que nous ne pouvons pas tous compter sur l’État pour être employé »

Mamadou Yaya Barry