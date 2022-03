Guinée : le gouvernement limite à trois mois l’avance pour les locations à usage d’habitation (décision du conseil des ministres)

C’est un véritable ouf de soulagement pour plusieurs millions de guinéens à travers le pays si la mesure venait à être appliquée ! Parmi les nombreuses décisions prises par le conseil des ministres tenu ce jeudi 24 mars, l’avance pour les locations à usage d’habitation est fixée désormais à trois mois.

« La limitation à trois mois de loyer de l’avance à verser aux propriétaires pour les locations à usage d’habitation », indique le compte-rendu du conseil des ministre.

Avant cette décision, l’avance pour les locations à usage d’habitation variait selon les humeurs des propriétaires. Le plus souvent, l’avance varie de six (06) mois à deux (02) ans en fonction des quartiers et des maisons.

Le plus difficile désormais reste à faire appliquer cette décision parce que les vieilles habitudes ont la peau dure a-t-on l’habitude de dire.

Sadjo Bah

