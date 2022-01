Guinée: le ministre Béa Diallo annonce la mise en place du conseil national de la jeunesse d’ici à juin…

Lors de la poursuite, ce mercredi 19 janvier 2022, à la maison des jeunes de Kipé, des journées portes ouvertes avec pour thème: » la jeunesse au service d’une transition réussie » initiées par son département, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo, a annoncé la mise en place du Conseil national de la Jeunesse d’ici le mois de juin prochain.

« Nous allons essayer de mettre en place le plus rapidement possible le Conseil national de la jeunesse, qui nous permettra d’avoir un véritable outil pour pouvoir communiquer avec tous jeunes du pays d’une manière plus traversersale sur leurs problématiques, sur leurs envies, sur leurs projets. L’objectif c’est de pouvoir le mettre en place d’ici le mois de juin », a déclaré le ministre Lansana Béavogui Diallo face à un parterre de jeunes porteurs de projets venus des communes de Ratoma et Matam.



Ces journées portes ouvertes constituent un cadre d’échanges entre les jeunes et le ministère de la Jeunesse pour une possible emploiyabilité. Elles seront suivies d’un atelier de capitalisation des acquis à Fria les 24 et 25 janvier 2022.

Elisa Camara

+224654957322