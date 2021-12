Guinée : le mouvement des Contéistes annonce la commémoration de l’an 13 de la mort de Lansana Conté

A quelques jours de la date commémorative du décès de feu Général Lansana Conté, ancien président de la République de Guinée, le mouvement des Contéistes, un mouvement apolitique né de la volonté de perpétuer les œuvres du feu Général Lansana Conté, a, au cours d’une conférence de presse animée, lundi, par son président, annoncé que cette année, le mouvement va organiser une cérémonie de lecture du Saint Coran à Tanènè-Bouramaya,.

où repose feu le Général Lansana Conté. Mohamed Sogoboly Bangoura, président du Mouvement des Contéistes, a indiqué que Lansana Conté reste un homme de paix, celui qui a instauré les bases de la démocratie en Guinée.

« Il y a 13 ans que ce grand homme nous a quittés. Cette année, la commémoration de son décès intervient sous un nouveau régime dirigé par le Président Colonel Mamadi Doumbouya que nous remercions ici pour les hommages qu’il a rendus à l’ancien président. Vous vous souviendrez de son recueillement sur la tombe de Lansana Conté quelques jours seulement après la prise du pouvoir par l’Armée. Pour nous, le Général Lansana Conté et le Colonel Mamadi Doumbouya sont deux hommes d’Etat qui ont beaucoup de points communs. Entre autres, ils ont en commun l’idéologie de la paix. A différentes occasions, ils ont su éviter à ce pays un bain de sang, et poser des actes qui ont apaisé le climat sociopolitique lorsque celui-ci était tendu. Les deux hommes se sont révélés également comme des gardiens de l’héritage de Sékou Touré, le père de l’indépendance de ce pays. Conté baptisa notre palais présidentiel Sékhoutoureya et restitua à travers un décret pris en 1994 la restitution des biens de Sékou Touré. Voilà que le colonel

Mamadi Doumbouya vient de restituer les mêmes biens et de rebaptiser l’aéroport de Conakry » Aéroport International Ahmed Sékou Touré ». Nous remercions le Président Mamadi Doumbouya ainsi que toutes les personnes qui n’ont ni honte, ni peur, de rendre hommage à feu général Lansana Conté. », a-t-il déclaré.

Christine Finda Kamano