Guinée : le parti MoDeL de Aliou Bah a (enfin) son agrément !

Longtemps bloqué par le régime Alpha Condé, le mouvement démocratique libéral (MoDeL) dispose enfin de son agrément ! Le parti dirigé par Aliou Bah a reçu l’autorisation d’exercer sur toute l’étendue du territoire national guinéen.

L’agrément a été délivré depuis le 5 janvier dernier par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation -dirigé par Mory Condé-à travers un arrêté.

Dans ledit Arrêté, le département de l’administration du territoire et de la décentralisation indique que le MoDeL est « tenu au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur »

L’arrêté du ministère de l’administration du territoire intervient environ une année après un Arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême de la Guinée rendu en faveur du MoDeL mais ledit Arrêt n’a jamais été exécuté sous Alpha Condé.

Par ailleurs, le président du désormais parti MoDeL a tenu à remercier les militants du parti pour leur persévérance et les a invité à redoubler d’efforts pour l’implantation du parti.

« Nous vous remercions tous pour la persévérance et comptons sur chacun à l’effet de redoubler d’efforts pour massivement le parti et nous préparer à gagner les futures élections auxquelles notre participation ne devrait plus souffrir d’un quelconque obstacle » indique la note du président du parti

Le MoDel pourra désormais prendre part aux prochaines échéances électorales après la transition.

Sadjo Bah

