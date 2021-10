Guinée : Le président de la transition, Mamadi Doumbouya a prêté serment

Après avoir évincé Alpha Condé du pouvoir le 05 septembre dernier, le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment ce vendredi 1er octobre comme président de la transition, au palais Mohamed V de Conakry.

Devant certains leaders politiques guinéens, les ambassadeurs accrédités en Guinée, les présidents de quelques institutions républicaines et des invités, le désormais président de la transition dit : « Réaliser parfaitement l’ampleur des tâches qui nous attendent mais, demeure en même temps convaincu qu’avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j’en appelle à l’esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres. Car, c’est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais divisés, nos efforts risquent de se noyer dans de nouvelles contradictions qui nous pourraient nous conduire à l’échec », a déclaré le colonel Mamadi Doumbouya.

Par ailleurs, le nouvel homme fort affirme réitère que ni lui, ni un membre du comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) ou des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir.

Sadjo Bah