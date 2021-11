Guinée: le rapport de l’étude d’évaluation et diagnostic du secteur financier validé, ce lundi

Dans le cadre du projet d’appui à la modernisation du secteur financier (PAMSFI), financé par la BAD en vue d’accompagner la Banque Centrale de la république de Guinée ( BCRG) dans la poursuite des réformes de ce secteur, un atelier national de restitution relatif à l’actualisation de l’étude d’évaluation et de diagnostic du secteur financier guinéen s’est tenu, ce lundi 29 novembre, à Conakry.

La rencontre de ce projet qui a réuni plusieurs cadres du secteur financier du pays dans la salle de conférence CRF de la BCRG vise la modernisation de l’infrastructure financière et l’amélioration de la gouvernance du secteur, à travers notamment la mise en place d’un système automatisé de reporting pour soutenir la supervision des banques et des institutions de microfinance.

Dans son allocution, le 1er vice -gouverneur de la BCRG, Thierno Mandjou Sow a rappelé: » les travaux ont révélé un certain nombre de faiblesses qui caractérisent le secteur financier guinéen dont entre autres: la faiblesse de l’épargne collectée; la faiblesse du financement apporté à l’économie; l’absence de banque spécialisée; l’absence de certains acteurs et institutions clés comme une bourse de valeur Molière; les difficultés des IMF à joindre les populations cibles; un secteur des assurances encore embryonnaire, mais en croissance; l’ asymétrie d’information entre les établissements bancaires et leurs clients et la faiblesse du taux de bancarisation ».

Dans l’optique de mettre en oeuvre les recommandations issues de l’étude, poursuit-il, : »j’invite les cadres de la banque centrale et tous les acteurs impliqués dans ces travaux à finaliser le plan d’action opérationnel à soumettre aux autorités dans un bref délai ».

Plus loin d’indiquer: » le diagnostic du secteur financier s’inscrit dans un vaste programme pris en charge par le projet d’appui à la modernisation du système financier, qui bénéficie de l’appui technique et financier de la BAD ».

Elisa Camara

