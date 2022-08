Le RPG Arc-en-ciel (parti d’Alpha Condé) et alliés marcheront. Mais, pas ce meecredi 17 août. Dans la déclaration signée de Lansana Komara, le collectif des partis politiques RPG ARC-EN-CIEL (AEC) et alliés a invité ses partisans à se joindre aux manifestations programmées les jours à venir par les Forces vives de la Nation dans l’ordre et la discipline, sur l’ensemble du territoire national…