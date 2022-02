Guinée : le SGAR élabore et valide un plan d’action triennal avec le concours de l’UNICEF

A travers un atelier national tenu à Conakry du 23 au 25 février, le secrétariat général des affaires religieuses (SGAR) a élaboré et validé un plan d’action triennal 2022 – 2024. Ledit plan servira de feuille de route pour la mise en œuvre des activités du SGAR durant cette période.



Selon le directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement et point focal du SGAR auprès de l’UNICEF, le plan triennal élaboré et validé prend en compte toutes les aspirations du secrétariat général des affaires religieuses sur le domaine de la santé, de la formation des cadres.

« Comme nous sommes actuellement sous une transition, il est important d’élaborer quelque chose d’exception pour que toutes les préoccupations qui n’étaient pas prises en compte avant au sein du département soient prises en compte dans le cadre de la promotion d’abandon des pratiques traditionnelles néfastes, dans le cadre de la promotion du dialogue social, la paix, la quiétude. C’est pourquoi, le secrétariat général des affaires religieuses déploie actuellement ses cadres pour que le vivre ensemble soit cultivé dans les lieux de culte, les lieux publics parce que les affaires religieuses sont transversales », a souligné Aboubacar Sidiki Nabé.

Le secrétaire général des affaires religieuses indique que le plan d’action triennal élaboré et validé s’inscrit en droite ligne avec les missions assignées par le président de la transition, à travers son premier ministre au SGAR.



« Pour faire un bon travail, il faut faire un bon plan. Nous élaborons un plan triennal dans le cadre de la protection de l’être humain et plus particulièrement les couches vulnérables à savoir : les femmes, les mendiants, les personnes à mobilité réduite et surtout dans le cadre de la promotion de la paix parce que sans paix, les plus victimes sont les couches vulnérables (femmes, enfants, personnes à mobilité réduite,…). Dans les missions qui nous assignées aujourd’hui par le président de la république à travers son premier ministre font partie la promotion de la paix, de la protection de l’être humain », a déclaré Karamo Diawara avant d’évoquer l’impact des leaders religieux dans la sensibilisation des communautés : « il y a beaucoup d’impacts parce que les communautés sont en contact direct avec les imams dans les mosquées, avec les prêtres, les prédicateurs dans les églises et cela quotidiennement ».

Selon Pierre N’Gom, l’UNICEF collabore avec le SGAR à travers ce plan triennal pour s’attaquer à certains problèmes qui enfreignent le bien être des enfants.



« Nous travaillons étroitement avec le secrétariat général des affaires religieuses pour établir des plans d’action qui servent à s’attaquer à certains problèmes qui enfreignent le progrès quand il s’agit du bien être des enfants. L’UNICEF apporte un soutien technique, financier à ce travail excellent que fait le secrétariat général des affaires religieuses », a indiqué Pierre N’Gom, le représentant de l’UNICEF.

Sadjo Bah