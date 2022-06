Guinée: le SMIG passe de 440 à 550 mille francs guinéens

C’est une décision qui intervient au lendemain de l’augmentation du prix du carburant à la pompe à 12 mille francs guineens. Ce mercredi, le CNRD à sa tête, le Colonel Mamadi Doumbouya a décidé d’augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui passe désormais de 440 à 550 mille francs guinéens.

Selon le même décret, cette décision est susceptible de revalorisation par négociation tripartite.

« Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) passe de 440 millle à 550 mille francs guinéens. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est susceptible de revalorisation par négociation tripartite. Les ministres chargés du travail et de la fonction publique, de l’économie, des finances et du plan et du budget ainsi que les organisations des employeurs sont chargés chacun en de l’exécution du présent décret ».

Elisa Camara

+224654957322