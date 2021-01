Guinée: le Winning-Consortium-SMB lance les travaux de réhabilitation de la route N°2 Kankan-Kérouané

Le Winning-Consortium-SMB a lancé depuis le 18 juin 2020, les travaux liés à la réhabilitation de la route N°2 reliant la préfecture de Kankan à celle de Kérouané (Haute Guinée) pour un investissement total estimé à 20 millions de dollars américains.

Ce gigantesque chantier qui devrait s’achever le 31 mars 2021, s’étend à une longueur totale d’environ 140 km.

Toute la route est constituée de sol en fondation sans aucun revêtement durci, avec 61 ponts et 108 ponceaux. Actuellement ; la surface de la route est dégradée et creusée de fondrières, ce qui pose d’énormes difficultés pour la conduite de véhicules. Certaines sections deviennent extrêmement boueuses et s’affaissent pendant la saison des pluies, provoquant fréquemment des interruptions de la circulation. La plupart des sections ne sont pas équipées de fossés de drainage. Les ponceaux sont bloqués, et la superstructure de certains ponts est gravement endommagée. Il n’y a presque pas de panneaux de sécurité routière sur toute la ligne.

Le projet de réhabilitation se concentre principalement sur la surface de la route, le système de drainage, les ponts et les ponceaux ainsi que les installations de sécurité routière. Cela inclut l’ajustement de la largeur de route de 5-7m à 8m uniformément ; l’excavation de fossés latéraux et de fossés de drainage d’une longueur d’environ 170km ainsi que le désengorgement des fossés de drainage d’environ 104,7km de long, pour lesquels 85 000 m3 de terre et pierre seront excavés. Des garde-corps seront réinstallés sur 45 ponts le long de la route et 416 panneaux de signalisation routière seront plantés aux bords de toute la ligne. Une fois la réhabilitation terminée, la route va grandement faciliter le transport pour les communautés le long du tracé et constituer une base solide en termes d’infrastructure pour le développement économique des zones environnantes.

Depuis le début de son installation en Guinée en 2015, le consortium SMB-WINNING a déployé de gros efforts pour le développement durable des communautés riveraines de ses différents projets. Ainsi de Boké, en passant par Télémélé, Kankan, Kérouané pour ne citer que ceux-là, de nombreuses actions de développement sont encore visibles sur le terrain. Sans oublier des milliers d’emplois créés pour des jeunes.

Pour de nombreux usagers, la réhabilitation de cette route pourrait désenclaver les localités traversées et faciliter l’écoulement des produits agricoles.