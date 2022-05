Guinée: les acteurs de la justice et de la société civile bénéficient d’un appui de ACORD-Guinée sur la Réforme de la gouvernance foncière en Guinée et en Afrique de l’Ouest

Impliqué dans la bonne marche de la gouvernance foncière en République de Guinée, l’Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD-Guinée) organise durant 2 jours [Lundi 30 et mardi 31 mai 2022 Ndlr] dans un hôtel de Conakry, une formation sur le renforcement des capacités des acteurs de la justice, des services techniques et autres acteurs de la société civile, sur la mise en œuvre des bonnes pratiques internationales relatives à la réforme de la gouvernance foncière, sous le thème « La réforme de la gouvernance foncière en Guinée et en Afrique de l’Ouest »

Prenant la parole, M. Maki Bah, de la direction pays de l’Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD-Guinée) initiateur de ladite formation est revenu sur les motivations de son entité « Ce qui a vraiment motivé que ce groupe d’acteurs soit ciblé par nous, c’est très simple, depuis 2018 nous sommes entrain d’évoluer sur cette gouvernance foncière au niveau national mais il s’est avéré que depuis qu’on a commencé, on a pas touché directement cette catégorie d’acteurs qui est représentée dans cette salle par les magistrats. Aujourd’hui, on ne peut pas parler d’une réforme foncière sans les juristes, pour la simple raison que la Guinée au niveau des directives volontaires a eu à ratifier et à signer et s’est engagée pour l’utilisation des éléments de ses directives dans toutes les reformes liées au foncier national […]. Au terme de ces 2 jours d’atelier, ça nous donne déjà une ouverture de créer des alliances avec ces juristes qui sont présents dans cette salle mais aussi avec les autres acteurs de la société civile», a expliqué M. Maki Bah.

La cheffe de cabinet du Ministère de l’Urbanisme de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire qui a présidé la cérémonie au nom de son département a tenu à préciser que la gouvernance foncière comme son nom l’indique est un système de gestion mis ou qui sera mis en place pour gérer toutes les questions foncières pour éviter les conflits « l’une des principales sources des conflits en Afrique et ailleurs mais principalement en Afrique est lié à la gestion foncière. Vous savez, il y a souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs et même entre les particuliers. Vous voyez aussi très souvent des investisseurs qui sont confrontés à un vide juridique par rapport à la gestion foncière. Donc, la gouvernance foncière est une question très importante non seulement pour la stabilité sociale mais également pour le développement économique et social d’un pays, parce qu’une question qui touche la terre est au centre de toutes les activités », dira Salimatou Koulibaly, après le lancement de la formation.

Abdoul Karim Touré, le directeur technique de la composante 3 de l’appui du statistique et du foncier au Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage a rappelé que l’objectif de cet atelier est une manière pour eux d’outiller les hommes de droit surtout les aider à se familiariser non seulement avec les textes au niveau national et international mais aussi surtout en Afrique de l’Ouest « La question est purement transversale parce qu’elle concerne plusieurs acteurs à la fois mais c’est une question qui est assez complexe compte tenu que la population est entrain d’augmenter du jour au jour mais la surface de la terre n’augmente pas. De ce fait, on est dans un monde où on tend vers la ruée de la terre. Tout le monde veut s’accaparer du maximum de terre possible, ce qui fait que généralement, des conflits naissent et ces conflits là sont des divers ordres mais leurs résolutions se trouvent confrontées à plusieurs handicaps du fait que le texte qui règlemente la gestion du foncier de notre pays, ce sont des textes, on ne peut pas dire que ce n’est pas des bons textes mais ils ont besoin d’une adaptation aux réalités du monde d’aujourd’hui ».

Contribuant aux réflexions sur le foncier guinéen, Mamadou Goïta, directeur de l’Institut de Recherche de Promotion des Alternatives en Développement (IRPAD) basé à Bamako, a exprimé tout son honneur d’être là et de partager des expériences avec les frères et sœurs guinéens « pour permettre à ce que les erreurs commises dans d’autres pays parce qu’on a qu’à même tirer les leçons des processus, des contenus, des dynamiques et des relations entre les acteurs surtout et de regarder pour que la Guinée ne commette pas ces mêmes erreurs là. Mais c’est également permettre que la Guinée puisse aller plus loin que les autres parce que la Guinée est allée avec prudence », a indiqué l’expert malien.

Poursuivant, il a fait savoir qu’à travers des observations faites, il recommande de revoir les textes sur le foncier guinéen et de les adapter aux réalités que nous vivons « Il faut regarder aussi dans l’environnement les textes évaluables, parce qu’il y a énormément d’incohérences et deuxièmement, les textes méritent d’être adaptés au contexte actuel parce qu’il y a des nouvelles donnes. On s’est rendu compte que les gens ont une approche juridique et judiciaire du foncier et le foncier est tout sauf juridique et judiciaire. Le foncier est un domaine. Et un domaine d’abord social (…), c’est hautement politique »

Finalement, le directeur de ACORD-Guinée a laissé entendre qu’au delà de cet atelier : « nous envisageons d’autres ateliers pour d’autres juridictions qui ne sont pas dans cette salle, à Mamou et éventuellement à Kankan, chose qui permettra d’avoir une tâche d’huile au niveau de tout le pays.

