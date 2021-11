Guinée: les avocats au barreau interdits de parler à la presse (source)

C’est une information qui surprend plus d’un. Tous les avocats au bureau de Guinée sont désormais interdits de communiquer à la presse. C’est une décision du bâtonnier, Me Djibril Kouyaté.

Selon notre source, c’est à travers une note de service que le bâtonnier a fait savoir mercredi 10 novembre 2021, la décision à l’assemblée des avocats.

Pour en savoir plus sur cette décision, toutes nos tentatives de joindre le bâtonnier, Me Djibril Kouyate sont restées vaines.

La question que l’onse pose est celle-ci : pourquoi c’est maintenant que le bâtonnier impose cette décision à l’assemblée des avocats ? Le bâtonnier veut-il museler les avocats au bureau de Guinée ? Bien malin qui y répondra.

Elisa Camara