Guinée: importateurs et vendeurs de produits pharmaceutiques ferment leurs boutiques pour 3 jours

Pour se faire entendre les importateurs et vendeurs de produits pharmaceutiques en Guinée notamment au Grand Marché de Madina qui est le plus grand centre de négoce en République de Guinée ont depuis ce jeudi 12 mai 2022, décidé à l’unanimité de fermer leurs boutiques et lieux de commerce pour une durée de 72 heures.

Cette mesure est une manière pour eux de se faire entendre et d’obtenir des pourparlers avec les autorités guinéennes qui, depuis des années, ont pris des décisions répétitives d’interdire toutes formes d’importations ou ventes des médicaments jugés ”contrefaits” sur le territoire guinéen.

À en croire notre interlocuteur, ces vendeurs sollicitent des échanges avec les décideurs pour voir s’ils pourront avoir un terrain d’entente afin d’écouler leurs produits, au risque de tout perdre et ruiner leurs économies.

Mamadou Yaya Barry