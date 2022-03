Guinée : les opérations d’enrôlement et de délivrance de passeports reprennent le 28 mars

A travers un communiqué, le ministère de la sécurité et de la protection civile annonce la reprise des opérations d’enrôlement et de délivrance de passeports biométriques.

Cette reprise annoncée est prévue le lundi 28 mars 2022. Mais le communiqué indique qu’en raison des travaux en cours dans les locaux du ministère de la sécurité et de la protection civile, seuls les centres d’enrôlement et de délivrance de passeports de Nongo et Matoto sis dans les commissariats centraux sont disponibles.

Ci-dessous, le communiqué du ministère de la sécurité et de la protection civile…