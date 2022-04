Guinée: les passeports diplomatiques des dignitaires du régime Alpha Condé déclarés « volés » à Interpol 

[Information Mediaguinee] Les jours se suivent et se ressemblent pour les hommes d’Alpha Condé. La junte au pouvoir en Guinée a émis un bulletin rouge concernant tous les passeports diplomatiques détenus par les dignitaires du régime Alpha Condé, selon une note interne consultée par Mediaguinee.

Dans ledit bulletin, il est déclaré comme volé tout passeport non émis par la junte. A défaut donc de récupérer les passeports détenus par de nombreux cadres et certains anciens dignitaires vivant à l’extérieur du pays depuis le 5 septembre dernier, la junte est passée par le chemin le plus court, pourrait-on dire. C’est un véritable désagrément pour ces nombreux détenteurs de passeports diplomatiques dans les différents aéroports, y compris à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Un proche de l’ancien président guinéen -renversé par le Groupement des forces spéciales (GFS)- est difficilement sorti du traquenard de la junte dans un pays de la sous-région. Le membre du dernier cercle de confidents d’Alpha Condé a failli y laisser beaucoup de plumes.

