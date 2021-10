Guinée : les premiers pas rassurants du CNRD !

🛑Par Ibrahima Sory Cissé🛑Le colonel Mamadi Doumbouya, révélé à la majorité des Guinéensen 2018, à la faveur du défilé militaire organisé en marge des festivités du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée au stade du 28-Septembre, s’est emparé du pouvoir le 5 septembre, mettant ainsi fin au régime du Professeur Alpha Condé.

Dans ses premières déclarations, le nouvel homme fort du pays a pris l’engagement patriotique de conduire une transition apaisée et inclusive pour organiser des élections transparentes et dont les résultats seront acceptés de tous, de la base au sommet (communales, législatives, présidentielle). Et Dieu seul sait que les actes posés à ce jour par le colonel-président Mamadi Doumbouya et ses camarades du Comité national du Rassemblement pour le Développement (CNRD) sont unanimement salués par les Guinéens de l’intérieur et de la Diaspora. Parmi ces actes qui rassurent plus d’un observateur, l’on peut citer notamment : la libération des détenus politiques, le démantèlement des P.A le long de la route ‘’Le Prince’’, le recueillement sur les tombes des deux premiers présidents de la Guinée indépendante (Sékou Touré, Lansana Conté), la visite du cimetière de Bambéto, la réduction du prix du carburant à la pompe, l’annulation du prélèvement des 5% sur le salaire des fonctionnaires, la tenue des concertations nationales autour de la transition, la réouverture des frontières terrestres avec les pays voisins de la Guinée (Sierra-Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Mali, Guinée-Bissau, Sénégal), la publication de la Charte de la transition, la grâce accordée à près de 300 prisonniers de droit commun.

Hier mercredi 6 octobre, soit cinq jours après sa prestation de serment devant la Cour suprême comme président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé le diplomate Mohamed Béavogui au poste de Premier ministre, chef du gouvernement de transition.

Pour beaucoup d’observateurs avertis, en ce moment crucial de notre pays, chaque Guinéen patriote se doit de poser des actes concrets et positifs allant dans le sens de l’accompagnement désintéressé du Comité national du Rassemblement pour le Développement (CNRD) dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya.

Pour réussir leur noble mission de rassemblement et de développement, les nouvelles autorités devraient s’appuyer entre autres sur la Communication et les Relations publiques, qui, on le sait, revêtent une importance capitale pour une équipe qui vient à peine de prendre les rênes d’un pays où les rumeurs, la manipulation, la machination, la désinformation, les combines, le clientélisme et l’affairisme sont pratiquement érigés au rang de sport national.

Le valeureux colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons du CNRD ainsi que les membres du gouvernement de transition auront donc nécessairement besoin de se faire accompagner de bout en bout par des jeunes dévoués, visionnaires, compétents et qui ont fait à ce jour leurs preuves dans leurs domaines respectifs. Ils devraient également éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain. Car, tout le monde en convient, il y a des cadres compétents et patriotes qui ont servi au temps du général Lansana Conté ou du professeur Alpha Condé et qui n’ont été mêlés ni de près ni de loin à des scandales financiers. Ces derniers ne devraient donc avoir aucune raison de s’inquiéter pendant cette transition qui s’ouvre dans notre pays, sous le leadership éclairé du jeune officier patriote doublé de l’humaniste qu’est le colonel Mamadi Doumbouya. Aimons-nous dans la paix et la fraternité pour relever le défi de développement de chère patrie.

Ibrahima Sory Cissé