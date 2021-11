Guinée : les tradipraticiens demandent à être rattachés à la Présidence de la République

Rien ne va être les tradipraticiens et le Ministère de la Santé. Dans une sortie face à la presse ce mardi 16 novembre, la Fédération Guinéenne des Associations des Guérisseurs Traditionnels et Herboristes de Guinée, à travers son président, Mamadi Daman Traoré accuse Dr. Sakoba Keïta et Cie d’un détournement de fonds de 529 millions de francs guinéens destinés à leur fédération en période d’Ebola, avant de solliciter leur rattachement à la Présidence de la république.

Selon le président de ladite fédération, Mamadi Daman Traoré, « depuis 2011, le Ministère de la Santé détourne les fonds en notre nom. Au temps d’Ebola, dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des tradipraticiens, une somme de 529 millions de francs guinéens a été sortie en notre nom, que Dr. Sakoba Keïta, Fodé Tass Sylla, le représentant de l’ OMS d’alors et autres cadres de la Santé ont détournée. J’ai porté plainte, le jugement a lieu au tribunal de première instance de Mafanco. Comme je n’étais pas satisfait de la décision rendue par la juge de ce tribunal, j’ai porté l’affaire devant la Cour d’appel de Conakry. Donc, l’affaire est pendante actuellement devant la Cour d’appel ».

Ce ministère a toujours été notre grand malheur, a t il déploré. « Ils ont dérouté notre projet de construction de l’hôpital des tradipraticiens. Ce projet s’élevait à 2 milliards 143 millions de francs guinéens. Même en cette période de covid-19, nous leur avons soumis des projets qu’ils ont rejetés ».

C’est pourquoi, ajoute-t-il, « nous demandons au Colonel Mamadi Doumbouya d’accepter de nous rencontrer, pour nous écouter. Car, nous pouvons aussi faire beaucoup pour ce pays. Nous lui demandons de nous rattacher à la Présidence. Parce qu’avec le Ministère de la Santé, nous ne pourrons jamais évoluer ».

Par ailleurs, de rappeler: « nous demandons également au président Mamadi Doumbouya de nous aider à récupérer tous les fonds qui ont été détournés en notre nom par le Ministère de la Santé ».

Elisa Camara

+224654957322