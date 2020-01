Guinée : l’Office National des Pétroles a un nouveau bureau syndical

Pour mieux renforcer sa culture d’entreprise et surtout le respect de ses obligations légales et règlementaires, L’Office National des Pétroles a organisé l’élection syndicale le jeudi, 15 janvier 2020 dans ses locaux.

Le mandant de l’ancien bureau étant fini après deux années de gestion, il était important pour la Direction Générale de faire le nécessaire pour la mise en place d’un nouveau bureau syndicale qui aura pour objectif majeur de développer un meilleur cadre de travail pour l’ensemble des travailleurs de l’ONAP.

A cette occasion, les conditions nécessaires ont été mises en œuvre conformément à loi avec l’appui de l’Inspection Générale du Travail et la Centrale syndicale (CNTG) avec en toile l’organisation des campagnes pendant cinq (5) jours et du scrutin le jeudi, 15 janvier 2020 de 8 h à 12h.

A l’issue du scrutin, la liste du candidat unique a été plébiscitée avec un score de 66,79% et le taux de participation était de 69,79%. Le bureau syndical est composé de trois (3) titulaires et trois (3) suppléants qui sont élus pour deux (2) ans.

Les syndicats étant élus pour assurer la défense des intérêts des travailleurs, le candidat élu à la tête de l’organe syndicale Mr. Mory Camara, de la Direction des Opérations Pétrolières déclare ceci : « c’est avec un sentiment de satisfaction que je m’adresse à mes chers collègues pour tous les efforts fournis en allant voter, mes remerciements s’adressent aussi à la Direction Générale qui a réuni tous les moyens nécessaires pour la tenue de ces élections, je réitère que l’objectif est commun, donc je sollicite un soutien continu pour pouvoir relever le défi de l’amélioration des conditions, tels que l’obtention d’un salaire conséquent, la prise en charge sanitaire etc… et j’interpelle aussi mes collègues à faire plus de détermination et d’engagement dans l’exécution des travaux confiés pour un meilleur rendement. »

C’est sur la proclamation des résultats à travers le dépouillement des bulletins de vote et les mots de remerciement de part et d’autre que la journée dédiée au scrutin prit fin.

L’Office National des Pétroles est une entreprise citoyenne orientée sur le long terme avec un objectif majeur de dynamiser le secteur pétrolier et favoriser la production de l’énergie propre au service de la nation.