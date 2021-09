Guinée : L’ONU exhorte le CNRD à respecter ses engagements en faveur d’une justice impartiale et indépendante y compris les événements du 28 septembre

A l’occasion de la célébration du douzième anniversaire du massacre du 28 septembre 2009, l’organisation des nations unies (ONU) a, à travers la représentante spéciale de l’institution sur la violence sexuelle dans les conflits interpellé le comité national du rassemblement et du développement (CNRD) sur les crimes commis au stade du 28 septembre en 2009.

Pramila Patten exhorte les nouvelles autorités guinéennes à ce que la justice et l’impunité soient au cœur de la transition.

« Avec la conclusion des consultations nationales visant à déterminer les priorités de la transition et l’annonce, hier, de l’adoption d’une Charte de la transition, j’exhorte le CNRD à respecter ses engagements en faveur d’une justice impartiale et indépendante, y compris en ce qui concerne les événements du 28 septembre 2009 », a déclaré Pramila Patten dans un communiqué de presse.

Depuis douze ans, les parents des victimes attendent toujours justice qui tarde à se mettre en place malgré les appuis techniques de l’ONU. La représentante spéciale de l’ONU plaide pour la ténue d’un procès afin de responsabiliser les auteurs des crimes.

« J’appelle tous les acteurs concernés à placer la lutte contre l’impunité pour les événements du 28 septembre 2009 au cœur de la transition afin de garantir que les procès puissent se tenir dans les meilleurs délais, que les auteurs soient tenus responsables et que les victimes reçoivent justice, soutien et réparations. Ce n’est qu’en assurant la justice et la lutte contre l’impunité que l’Etat de droit, l’unité et la cohésion sociale seront renforcés et contribueront à garantir que les horreurs des événements du 28 septembre 2009 ne se reproduisent plus jamais », a indique Pramila Patten.

Le 28 septembre 2009, plus de 150 personnes ont perdues la vie et environ 100 femmes et jeunes filles ont été victimes de violences sexuelles au stade du 28 septembre.

