Guinée : l’UJPLA réclame la libération du journaliste Amadou Diouldé Diallo

Communiqué : L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA) a appris l’arrestation à Conakry (Guinée) du journaliste Amadou Diouldé Diallo dans la matinée du samedi 27 février 2021, au moment où il faisait son jogging près de son domicile à Kipé, dans la commune de Ratoma.

L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA) dénonce fermement cette arrestation qui intervient à la suite de divers tracas envers ce journaliste.

L’UJPLA appelle les autorités guinéennes à libérer immédiatement le journaliste Amadou Diouldé Diallo, et cela, en conformité avec les Lois guinéennes et les conventions internationales qui garantissent la liberté d’opinion et de la presse.

Fait à Abidjan, le 28 février 2021

Le président de l’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA)

Yao Noel