Guinée : ‘’Mahmoud 224 Tour’’ lance sa structure à travers une visite guidée des élèves dans les installations de Djoma Groupe.

À l’occasion de la Journée Internationale de la Presse célébrée le 3 Mai de chaque année, la structure “Mahmoud 224 Tour” une organisation qui accompagne les enfants, a, pour lancer officiellement cette agence, procédé à une visite guidée, ce samedi 1er mai 2021, dans les installations du Groupe de Presse Djoma Média, avec un groupe d’élèves venant de diverses écoles de la place. C’était en compagnie de la maison d’Édition Harmattan Guinée, de “Petit Tonton’’ (Conteur), des Directeurs des Établissements, des responsables dudit groupe et des parents d’élèves. Ces enfants ont profité de cet instant, pour visiter les installations de ce médium, partant de la salle de réunion, en passant par les salles de rédaction et des montages ainsi que les plateaux de présentation, les enfants ont tout visité. Pour finir, ils ont procédé à des simulations, notamment la présentation du journal télé.

La Directrice Générale, Mme Barry a, à sa prise de parole, rappelé quelques objectifs de la structure qu’elle dirige. « La création de cette agence est partie d’un simple constat. Les colonies de vacances restent une activité très méconnue du public guinéen ou parfois inaccessible à cause des contraintes économiques pesant sur les familles et aussi des offres de séjour proposées, dont la qualité des agences de voyage se focalise sur l’étranger. C’est pour favoriser cette tendance et favoriser l’épanouissement des enfants que nous vous présentons aujourd’hui notre structure “Mahmoud 224 Tour” qui compte dorénavant s’inscrire dans les colonies de vacances et des classes découvertes. », dit-elle.

À en croire la Directrice, la structure Mahmoud 224 Tour entend, à travers ses activités, « développer l’autonomie de l’enfant en lui garantissant une sécurité affective et le bien-être ; promouvoir le patrimoine touristique local et historique en permettant aux enfants de s’approprier leur culture communautaire ; développer le séjour thématique permettant à l’enfant de s’en approprier et de devenir l’acteur. Le thème s’appuiera sur les outils sportifs, culturels, ludiques, favorisant ainsi l’épanouissement et l’enrichissement de vos enfants. »

Poursuivant, elle dira que c’est pour lier l’utile à l’agréable qu’ils ont décidé de coupler cette cérémonie de lancement à la première activité qui consiste à faire découvrir l’univers médiatique guinéen à un groupe d’élèves venant de plusieurs établissements du pays. « Nous estimons que la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 Mai par l’humanité semble être le moment le plus opportun pour effectuer cette immersion des élèves. Et pour cela, nous avons choisi le Groupe de Presse Djoma Média de par sa renommée et son savoir dans le paysage médiatique guinéen. Je remercie le DG M. Kalil Oularé et tout son personnel pour nous avoir acceptés dans leurs locaux. Nous estimons qu’avec cette visite, nous allons aider les enfants à mieux comprendre le fonctionnement d’un groupe de presse et également leur faire découvrir les histoires, les parcours, les réussites des hommes de médias qui pourront certainement influencer le cours de leur vie. », a-t-elle expliqué.

Mohamed, parent d’élèves, venu accompagner ses filles, souhaite dorénavant la multiplication de ces genres d’activités. « Il faut aller au-delà, parce que l’interaction entre l’enfant et le monde extérieur pourrait développer d’autres talents innés, cachés en eux. C’est pourquoi, personnellement tout ce qui est activité connexe liée à l’éducation de l’enfant m’intéresse énormément, parce que si nous voulons de bons citoyens, c’est par tout ça là que ça passe, l’art, le sport et tout, parce que je veux dans le futur qu’ils soient de bons citoyens et ça ne peut pas aller sans ces activités. », dit-il.

Sekou Keïta, Rédacteur en chef au sein du Groupe Djoma Média, est très heureux d’avoir abrité cette cérémonie de lancement. « Nous étant un média transversal, ce n’est qu’un plaisir pour nous de savoir ce que nous faisons intéresse les gens, afin qu’on puisse nous choisir pour être le 1er médium à abriter cet événement. C’est vraiment un honneur, nous vous en remercions et nous serons toujours à votre disposition. Tout ce qu’on pourra faire ensemble, on le fera, nos portes sont grandement ouvertes. », a-t-il promis.

Mamadou Yaya Barry

622266708