Guinée-Mali : ‘’la première des choses, c’est la qualification’’ (Didier six)

Ce mercredi, 24 mars 2021, le syli national de Guinée jouera son avant dernier match des éliminatoires de la CAN Cameroun 2012, contre les Aigles du Mali, leader du groupe C avec 13 points au stade Général Lansana Conté de Nongo.

En prélude à cette rencontre de la cinquième journée de ces éliminatoires, la conférence d’avant match syli national-Aigles du Mali s’est tenue ce mardi, 23 mars à Nongo. Au cours de cette rencontre, le coach des Aigles du Mali, Magassouba a souligné en ces termes :

« C’est un vrai plaisir d’être en Guinée, un pays frère et amis. Même s’il s’agit d’une confrontation en termes de football, nous dirons tout simplement que nous remercions tous le monde pour l’accueil qui nous a été réservés, nous avons sentis que nous sommes chez nous. »

Plus loin, il ajoutera que « les matches Mali-Guinée ont toujours été des rencontres très palpitantes mais chaleureuses et aussi très plaisantes à voir. La Guinée est une grande nation de football, c’est une équipe nationale qui n’a jamais manqué de talents, tout le monde sait que le guinéen est un très grand manuel de ballon. Sur le plan de la technicité, nous sommes vaincus déjà que nous avons une très grande équipe devant nous. Et nous sommes venus avec notre sérénité d’esprit pour pouvoir jouer ce match dans un contexte, bien que le Tchad qui a été disqualifié et la dernière rencontre que nous devrons jouer chez nous est déjà gagnée d’avance. Nous allons aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité d’esprit avec l’abnégation, la volonté et l’esprit de responsabilité pour jouer ce match et dans la mesure du possible terminer en beauté. »

Didier six, coach du Syli de son côté a précisé : « Le Mali peut se permettre d’avoir deux équipes sans aucun problème parce que c’est une nation qui est assez forte et qui a prouvé qu’elle était dans les premières nations en Afrique. De nous de notre côté, nous avons aussi prouvé au Mali que nous pouvions rivaliser. On est chez nous, il y a des points à prendre sur les deux matchs. Quand on est entraîneur on calcul simplement. Il y a 6 points à prendre et il faut prendre ses six points. Ça ne veut pas dire qu’on ne fera pas le nécessaire. La première des choses, c’est la qualification. Mais on ira dans la tête pour prendre les 6 points. En plus, il faut respecter les adversaires, respecter les lois qui sont là, on va jouer sur nos qualités, on va gagner sur le terrain, on ne va pas gagner du point de vu administratif, on va jouer notre match, on va gagner des points et on va se qualifier avec nos forces et notre détermination. »





A rappeler que les Aigles du Mali jouent leur dernière rencontre de ces éliminatoires, suite à la suspension du Tchad par la CAF et ils sont déjà qualifiés pour les phases de finale de cette CAN qui se tiendra au Camerounaise.

Quand au Syli de Guinée, il doit impérativement battre le Mali pour avoir son ticket de qualification et pour ne pas se créer des problèmes lors de son déplacement à à Windhoek, le 28 mars prochain. Le classement provisoire de ce groupe A avant les dernières rencontres est le suivant :

Mali 13 points

Guinée 8 points

Namibie 6 points

Tchad disqualifié

Kalidou Diallo