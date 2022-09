Guinée-Mali : un festival pour faciliter l’intégration, Salif Keita à Kourémalé

La semaine artistique, culturelle et économique se tiendra du 21 au 28 septembre 2022 à Kourémalé pour faciliter l’intégration d’une part mais aussi penser à la création d’un État fédéral tant souhaitée par l’artiste Salif Keita et son équipe.

C’est la troisième visite sur le terrain de l’artiste international Salif Keita et son staff à Kourémalé pour discuter avec les représentants des deux pays devant organiser pendant une semaine, le festival culturel et artistique. Des artistes venant des pays pendant environ une semaine de concert.

L’objectif de cet événement, selon les organisateurs, c’est de faciliter l’intégration économique et sociale, mais aussi penser à la création d’un État fédéral voulu par les deux pères de l’indépendance, à savoir camarade Ahmed sékou Touré de la Guinée et Modibo Keita du Mali..

Sur le terrain, côté guinéen, selon le colonel de la gendarmerie de Kouremalé, toutes les dispositions sont prises par encadrer les évènements.

« J’ai reçu les ordres à Conakry de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour la réussite de cet événement. On n’a mis à ma disposition plus de 300 personnes pour sécuriser l’événement. Un groupe encadrera l’événement, un autre fera la patrouille et un autre sera en attente en cas de débordement », dit-il.

Du côté de Kouremalé, l’on s’active sur le terrain pour les derniers réglages.

À noter que cet événement est parrainé par l’homme d’affaires guinéen Ansoumane Kaba alias Kaba Guiter qui a déjà donné une enveloppe pour le démarrage du festival.

