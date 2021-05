Mines : le gouvernement s’implique dans le retour au calme à Kouroussa (WESTAF MINING)

Westaf Mining est une publication spécialisée de West Africa Edition Sarl. Dans sa parution de ce 15 mai 2021, il s’est intéressé à plusieurs questions dont l’implication du gouvernement guinéen dans le retour au calme à Kouroussa, une préfecture située à plus de 500 km de Conakry. Lisez !

« Une délégation gouvernementale s’est rendue il y a quelques jours à Kouroussa (Haute Guinée) à plus de 600 km de la capitale, Conakry, pour tenter de résoudre la crise opposant les orpailleurs aux autorités locales à propos de l’exploitation d’or. Début avril, des échauffourées avaient éclaté sur le site de la société Kouroussa Gold Mining (KGM), provoquant l’intervention des forces de l’ordre. Bilan : 2 morts et plusieurs blessés.

Selon nos sources, la délégation gouvernementale qui s’est rendue d’abord à Siguiri avant de rallier Kouroussa, était composée du ministre du Budget, M. Ismaël Dioubaté, du chef de la majorité au parlement, M. Aly Kaba, et d’autres personnalités plus ou moins influentes dans la localité. Le conflit lui-même avait été provoqué par la colère des orpailleurs traditionnels qui ont protesté contre la délimitation du périmètre attribué à KGM qui aurait touché une partie convoitées par les locaux.

Selon une source qui s’est confiée à WESTAF MINING, la présence d’éléments étrangers (apparemment des ressortissants burkinabè) auraient mis le feu aux poudres alors même que les locaux semblaient avoir accepté la décision des autorités. Une autre source a d’ailleurs dénoncé la protection de ces « étrangers » qui se livraient nuitamment à l’extraction d’or. Suite aux discussions engagées, orpailleurs traditionnels et autorités ont finalement trouvé un accord, quoique précaire dans ces zones où, selon les propres termes, d’un haut responsable, les manipulations sont souvent à l’origine des problèmes. La société aurait pris des engagements sur plusieurs points, notamment le respect du contenu local et des normes environnementales. KGM est une filiale d’Hummingbird, une compagnie qui avait repris les actifs de la Canadienne Casidy Corp à Kouroussa. La société a présenté ses études de faisabilité qui ont été approuvées en 2020. Elle attend son permis d’exploitation pour engager la construction d’une mine et d’une usine d’une capacité de 100.000 onces par an pour un investissement de 100 millions USD. Le délai de construction est fixé à deux ans par cette société qui affiche de grandes ambitions en Guinée. La compagnie Humminbird dispose d’une mine à Yanfolila, au Sud-Ouest du Mali.

Selon les chiffres officiels, au cours des 09 premiers mois d’exploitation de cette mine en 2020, la compagnie a produit près de 80.000 onces d’or, ce qui la rapproche de ses objectifs initiaux, fixés entre 110.000 à 125.000 onces l’année dernière. »