Guinée : Mobilisons-nous et réinventons l’entrepreneuriat de demain !

Oublier la crise, rebooster votre business & créer des opportunités maintenant, telles sont les ambitions de la 3ème édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée. Car réussir par l’entrepreneuriat reste encore un défi pour de nombreux Guinéens, et plus précisément la jeunesse guinéenne, plus que jamais en 2021, le SADEN est là pour tenter de redynamiser notre économie.

L’entrepreneuriat permet aux créateurs de sortir de l’impasse du chômage, de pouvoir se réaliser, d’utiliser leur expertise ou d’apprendre, de transformer et de donner une nouvelle dynamique. Le contexte actuel de la pandémie contraint les entrepreneurs habitués aux péripéties de l’aventure entrepreneuriale de s’interroger sur leur avenir et pour ceux qui allaient mettre en place leur projet à réfléchir davantage à l’opportunité ou non de le faire.

Mais face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le SADEN se veut garant de l’espoir pour l’écosystème entrepreneurial guinéen. Le maintien du Salon dans le respect des mesures de prévention contre le coronavirus est en ce sens une évidence, un message puissant aux entrepreneurs et futurs chefs d’entreprises. Un contexte difficile mais également vecteur de belles opportunités pour les entrepreneurs.

Résister, créer, inspirer, développer, innover, stimuler, transformer, partager…sont autant d’objectifs qui résonnent encore plus forts aujourd’hui aux oreilles de tous les entrepreneurs. Questionnements et réflexions sont sur la table de tous les dirigeants : anticiper collectivement et envisager plus sereinement l’avenir sont des objectifs inscrits dans l’ADN du SADEN.

Avec plus de 2.500 visiteurs par jour en 2020, des dizaines d’exposants répartis dans les différents villages thématiques et plusieurs animations, la dynamique et l’attractivité de l’événement sont établies. Cette année encore, chaque visiteur participera individuellement à donner une image collectivement dynamique de notre économie.

Rendez-vous à partir du 9 juin 2021 à Conakry pour apprendre davantage sur la relance entrepreneuriale à l’ère post-Covid.

Souleymane Camara

Commissaire Général