Guinée : montée des couleurs et chant de l’hymne national obligatoires dès la rentrée scolaire…

A quelques semaines de la rentrée scolaire, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) vient de prendre des dispositions relatives à la montée des couleurs et le chant de l’hymne national dans tous les établissements scolaires du pays.

Après avoir constaté lors de la précédente année scolaire le non respect de la montée des couleurs et le chant de l’hymne national dans les écoles, Guillaume Hawing à travers une note circulaire indique que « à compter de la rentrée scolaire 2022 – 2023, la montée des couleurs à 7H45 et le chant de l’hymne national par l’ensemble des élève, enseignants et encadreurs sont obligatoires dans toutes les concessions scolaires du pays ».

Le ministre invite le service national de l’éducation civique (SNEC) à prendre toutes les dispositions pour la vulgarisation de l’hymne national dans les écoles.