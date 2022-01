Guinée : neuf partis politiques dont le PUP et l’ARENA forment une nouvelle plateforme

Après le collectif des partis politiques (CPP), le forum des partis politiques (FPP), une nouvelle plateforme de partis politiques vient de voir le jour en Guinée. La dite plateforme dont le nom n’a pas été dévoilé regroupe neuf (09) partis politiques.

Selon Docteur Sékou Koureïssy Condé, porte parole du jour, la nouvelle plateforme a pour vocation de promouvoir la médiation, la réconciliation, l’identification des sujets fondamentaux liés à la transition.



« La rencontre d’aujourd’hui au siège du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) était axé sur la mise en place d’une plateforme de partis politiques qui a pour vocation de promouvoir la médiation, la réconciliation, l’identification de sujets fondamentaux liés à la transition, pour sa bonne marche et son bon dénouement. D’ici là, les partis politiques présents à cette rencontre sont : le PUP, le RDIG, l’ARENA, le RGD, le parti GUID, le MPDG, le RDI, le PGR, le PTS. Neuf (09) partis politiques et cette liste n’est pas fermée », a déclaré Sékou Koureïssy Condé.

Selon lui, les neufs partis qui composent la nouvelle plateforme se retirent d’ores et déjà des coalitions politiques existantes pour former une force du « centre ».

« Premièrement, nous avons constaté que la mission de rapprochement des grandes plateformes existantes, qu’il s’agisse du RPG arc-en-ciel, du CPP ou du FPP pour une cohésion et l’unité des forces politiques de notre pays, il était indispensable qu’une force du centre puisse se poser pour réconcilier, pour rapprocher et pour favoriser un débat portant sur les questions liées à la réussite de la transition. Nos partis politiques se sont mis d’accord pour la mise en place d’une plateforme qui à partir de ce moment là nous retire des plateformes existantes et fait de nous une nouvelle plateforme responsable et qui assumera sa vocation de médiation, de réconciliation et de promotion des sujets clés liés à la réussite de la transition », a ajouté le président du parti ARENA avant de conclure : « L’annonce du nom de la plateforme se fera à une prochaine rencontre mais il est évident que la coalition AAD porte le soubassement de cette rencontre d’aujourd’hui, renforcée par d’autres partis politiques et d’autres coalitions. Lorsque cet acte sera signé, le nom de cette nouvelle coalition sera dévoilée. D’ici là, les partis membres de la coalition AAD forme désormais une coalition indépendante, partenaire des coalitions déjà indépendantes », a-t-il conclu.

Sadjo Bah