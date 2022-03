Guinée : notre Ali Saadi !

🔴Par ABD🔴Deux hommes d’affaires guineo-libanais, dont Ali Saadi, seraient dans le viseur des États-Unis qui les accusent de faciliter les réseaux financiers du Hezbollah en Afrique de l’Ouest. Le programme de renforcement des capacités pour la paix sous lequel évolue le bureau d’alerte précoce se dit indigné par ce type de déclaration. Il n’est un secret pour personne que ce genre d’information nuit à lla réputation. Ali Saadi, ce Guineo-libanais a toujours consacré sa vie pour le bonheur et la prospérité de ses concitoyens. Il n’est un secret pour personne qu’il est celui-là qui a toujours soutenu ses compatriotes dans les moments difficiles.

En bon père de famille, ce natif d’Almamya est le recours de nombreuses familles en détresse. En bon croyant, il a fait construire quatre (4) mosquées dans la ville de Conakry. En tant qu’opérateur économique, il s’est beaucoup investi dans le cadre du développement de la Guinée, à l’instar de Nazib Zaher, Ali Maaze, Mohamed Fawaz, Aboukhalil, Kazaal, Attya Habib, etc…On se souviendra tous de cette association d’intérêt public, l’Ulgui (Union des Libanais de Guinée) qui a impressionné les Guinéens. Les hommes md’affaires guineo-libanais de l’ancienne génération et ceux de la nouvelle génération ont toujours participé au développement et contribué à la stabilité du pays.. Nous nous posons la question de savoir qui en veut à Ali Saadi ? Le papa, le mécène, ce grand homme de coeur, ce patriote, ce croyant. Le programme de renforcement des capacites pour la paix interpelle les nouvelles autorités de la Guinée à ne pas se laisser distraire par ces petits malins. Au département d’Etat américain d’approfondir et de mieux mûrir l’information avant qu’elle soit sur la place publique. Au regard des enjeux et de l’impact de cette information, il faut exiger un communiqué officiel du département d’État pour l’honneur et la dignité des accusés . Ali Saadi reste pour nous un modèle, une référence pour la vieille génération et l’actuelle génération d’hommes d’affaires guineo-libanais.

Chers détracteurs animés de haine et de jalousie, pourquoi s’acharner sur cette personne qui vous a accueillie, qui vous a porté confiance . Chers compatriotes, souvenez-vous des contributions de toute nature sous le leadership de Ali Saadi quand notre pays était attaqué par les groupes rebelles. Nos mères, nos épouses, nos soeurs, vous êtes celles-là qui pourront estimer la contribution de cet homme à un moment de l’histoire de notre pays où le panier de la ménagère basculait, pouvant entraîner une instabilité. Il a fallu cet homme pour accompagner les autorités du pays pour éviter le pire.

Selon des indiscrétions, il s’agirait bel et bien de cet opérateur économique libanais que Ali Saadi aurait introduit auprès de l’ancien président pour la construction du grand marché moderne de Bonfi qui serait accusé de soutien au groupe Hezbollah et on trouve moyen de lui coller cette étiquette.

ABD (PRCP)