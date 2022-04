Guinée: opter pour la refondation de l’État ou se résoudre définitivement à notre fatalité ?

🔴Par Fara Yeya Tolno🔴Le paradoxe de certains guinéens, ils fustigent le pouvoir militaire notamment celui de Mamadi Doumbouya.

Pendant ce temps, ils apprécient et envient les réformes et la croissance économique au Rwanda ignorant ou faisant semblant d’ignorer que c’est un militaire en l’occurrence Paul Kagame au pouvoir depuis 19 ans. Vous citez toujours le Rwanda comme exemple de pays émergent. Ouvrez les yeux et soutenons le Colonel. Combien d’élections avons-nous eu dans ce pays ? Et elles n’ont jamais résolu nos problèmes. Donnons du temps à la refondation de notre État. Soutenons ce jeune colonel qui est entrain de poser les véritables bases d’un développement durable en Guinée. Seuls ceux qui ont des intérêts personnels ou des agendas égoïstes qui s’y opposent. Tout n’est pas parfait mais la plupart des actes posés vont dans le sens de la refondation. On ne peut pas réveiller quelqu’un qui fait semblant de dormir. Avançons mon Colonel

Ensemble, soutenons le Colonel Mamady Doumbouya

