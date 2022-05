Guinée : Orange Finances Mobiles lance une nouvelle grille tarifaire et une nouvelle identité visuelle

A l’occasion de la présentation de la nouvelle identité visuelle de Orange Money, le directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée a annoncé la baisse des frais relatifs aux retraits d’argent via Orange Money à travers une nouvelle grille tarifaire plus simple, moins chère et entrera en vigueur à partir du 1er juin 2022.

Selon Abdoul Karim Bangoura, cette nouvelle innovation de Orange Finances Mobiles Guinée permettra aux clients et aux abonnés de Orange Money d’avoir plus de pouvoir d’achat et à ceux qui n’ont pas de compte Orange Money d’y souscrire.

« Nous avons présenté une nouvelle grille tarifaire aux populations. Cette grille tarifaire passe de 10 paliers à 5 paliers. Ce sont des baisses qui peuvent aller jusqu’à 50% sur les frais de retrait. A titre d’exemple, pour un retrait de 100 000 Gnf, aujourd’hui, le client paie 5 000 Gnf en frais de retrait. Dès demain (1er juin), le client va payer 2 000 Gnf en terme de frais de retrait, soit 2%. C’est une innovation qui va permettre aux populations d’avoir un plus grand pouvoir d’achat et à ceux qui n’ont pas de compte Orange Money de souscrire à Orange Money. C’est une baisse permanente qui démarre dès demain », a déclaré Abdoul Karim Bangoura, le directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée.

Pour accompagner ses partenaires suite à la mise en place de la nouvelle grille tarifaire, Orange Finances Mobiles Guinée indique avoir procédé à un ajustement des commissions en faveur des distributeurs et points de ventes. « Conscient également que cette évolution tarifaire entraînera une baisse des revenus aussi bien pour nous Orange Finances Mobiles Guinée que pour nos agents, nous avons décidé de procéder à un ajustement des commissions de dépôts et de retraits en faveur des distributeurs et points de ventes. Ceci n’est qu’une première phase pour accompagner nos partenaires. Nous réitérons notre engagement à favoriser un climat propice aux affaires pour nos partenaires tout en participant activement à l’inclusion financière et à la réduction de la circulation du Cash. Nous invitons nos différents partenaires et distributeurs des produits et services à accompagner cette nouvelle phase de développement d’Orange Money », a ajouté Abdoul Karim Bangoura.

Par ailleurs, le directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée a annoncé le changement d’identité visuelle (Logo) d’Orange Money. Pour lui, l’amélioration de l’identité visuelle d’Orange Money consiste à s’approcher plus de ses clients.

« Orange Money Change d’identité visuelle pour répondre encore mieux aux attentes de l’ensemble de nos clients : moins cher, plus proche, plus fun, plus d’ouverture, plus de pays, plus pratique, plus présent, plus de services, plus de qualité, plus de sécurité, plus de conseils et plus d’argents pour les clients », a souligné Abdoul Karim Bangoura.

Pour lutter contre les erreurs de transfert, le directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée invite les clients d’utiliser l’application Orange Money

« En terme de sécurisation, ce qu’on constaté, c’est qu’il y a beaucoup d’erreurs de transferts. Donc, nous avons mis en place dans l’application Orange Money, la possibilité aux clients de bloquer les erreurs de transferts. Quand un client fait une erreur en envoyant de l’argent à quelqu’un qui n’était pas le destinataire dont il voulait envoyer, il a la possibilité d’aller dans l’application Orange Money et de bloquer la transaction. Il peut également appeler le service client au 8278 et ce service client va bloquer la transaction et renvoyer l’argent au client », a expliqué Abdoul Karim Bangoura avant d’appeler les clients à plus de vigilance contre les arnaqueurs.

Sadjo Bah

625016669