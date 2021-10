Guinée : Orange Guinée lance la méga promo Paiement Marchand

A l’occasion d’un cocktail tenu ce jeudi 07 octobre dans un réceptif hôtelier de la place, Orange Guinée a procédé au lancement de la méga Promo « Paiement Marchand » en présence de plusieurs invités et de célébrités guinéennes.

Selon le directeur général d’Orange Finance Mobile Guinée, le Paiement Marchand s’inscrit dans le cadre de l’inclusion numérique et financière et a pour but de faciliter les transactions entres les marchands et leurs clients de manière efficace et sécurisée à travers le service OrangeMoney.

« Le service de Paiement Marchand dont il est question aujourd’hui est l’une des innovations mises à disposition des grandes entreprises, des PME des secteurs informels et particuliers pour faciliter les transactions de manière efficace et en toute sécurité. Par exemple, vous pouvez vous rendre aux restaurants, aux supermarchés, des pharmacies, faire des paiements à partir de votre téléphone grâce au service de paiement marchand. Les marchands à leur tour peuvent collecter et gérer leurs entrées d’argent de façon sécurisée et organisée. On a aussi une application que les marchands peuvent utiliser et qui leur permet de gérer toute leur comptabilité », a indiqué Abdoul Karim Bangoura, le directeur général de Orange finance mobile Guinée.

Selon lui, la Méga promo consiste à récompenser les clients et les partenaires marchands à travers des tirages effectués à la fin de chaque mois pour leur fidélité.

Prix final de la Méga Promo Paiement Marchand



« En lançant cette méga promo sur le paiement marchand, nous souhaitons ainsi encourager l’usage et le développement de ce service à travers des récompenses aux clients pour leur fidélité, de même que les partenaires marchands. Jusqu’au 25 décembre, plusieurs lots seront mis en jeu pour les clients et partenaires marchands à travers des actions simples. Pour les clients, il s’agit d’effectuer un paiement d’au moins 10 000 Gnf dans une pharmacie, restaurant ou supermarché par exemple, quand vos achats dépassent 10 000 Gnf, le client est éligible à la promo. A la fin de chaque mois, 50 lauréats peuvent gagner 250 000 Gnf ou à la fin de la méga promo (25 décembre) gagner un véhicule. Pour les marchands, il suffit juste d’encourager les clients à faire des paiements via OrangeMoney. A la fin de chaque mois, s’ils ont au moins 20 paiements par OrangeMoney sur leurs cartes SIM marchands, ils peuvent bénéficier d’un téléphone Samsung Galaxy A2 par tirage au sort. A la fin de chaque durant la promo, 7 marchands vont bénéficier des smartphones », a expliqué Abdou Karim Bangoura.

Par ailleurs, la société de téléphonie mobile a lancé l’application OrangeMoney Afrique pour faciliter la vie aux clients. L’application permet de réduire des erreurs de traitement et d’effectuer en toute sécurité plusieurs actions comme : La validation des transaction par l’empreinte digitale ou faciale, le paiement marchand en utilisant le QR code, l’achat d’unités et Pass internet, entre autres.

D’après un responsable de Orange Guinée présent au lancement, 50 clients tirés au sort ont déjà bénéficié de 250 000 Gnf, au compte du mois passé. Ce week-end, 50 autres clients font bénéficier de 250 000 Gnf.

Le 25 décembre, date limite de la grande promo, le grand lauréat va bénéficier d’un véhicule offert SETA Motors.

Sadjo Bah

625016669