Guinée : Pour soutenir les bonnes actions de la transition, le Comité de Suivi de la transition initie des actions de sensibilisation dans les quartiers

Le Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée (CNOSC-G) à travers le Comité de Suivi de la Transition (CST) a procédé à l’installation officielle ce samedi 19 mars 2022 des membres du comité local de suivi de la transition de Simanbossia. Une démarche qui se donne pour objectif de sensibiliser les populations sur la nécessité d’accompagner la transition en soutenant ses bonnes actions, mais également les emmener aussi à comprendre les défis et les enjeux de cette transition en rejetant toute forme de manipulation visant à semer la division et le communautarisme entre populations.

Dans son allocution de bienvenue, Tiranké Kaba, la coordinatrice du comité local de suivi de la transition a révélé que bien qu’étant le plus grand quartier de la commune de Ratoma avec 12 secteurs et une population de 28.133 habitants, Simanbossia demeure un quartier en manque d’infrastructures sociales de bases telles que des marchés, de centres de santé, d’écoles publiques et encore moins un centre de loisir pour les jeunes

« En effet, la dynamique participative qui a soutenu cette initiative doit permettre une synergie de toutes les couches afin de mettre en œuvre rationnellement les différentes actions qui nous conduirons à la réussite des objectifs qui nous seront assignés. À l’ère de la mondialisation caractérisée par le développement des communications et des échanges, les besoins de concertations et d’ouverture, c’est tout naturellement que les collectivités soient devenues des centres incontournables d’intérêt économique, politique, sociales et d’échange car le développement durable passe par une implication forte des collectivités », dira-t-elle avant de lancer un appel aux autorités de la transition, les invitant à écouter la population afin de mener une transition réussie et d’œuvrer de tous leurs efforts pour que cette transition soit la dernière en Guinée.

Gabriel Haba, Coordinateur national du comité de suivi de la transition s’est dit satisfait de cette rencontre.

« Nous avons rencontré des populations en âme et conscience qui ont exprimé une certaine réalité du quartier qui nous ont touché. On ne peut pas croire que Simanbossia étant le plus grand de la commune de Ratoma avec 13 secteurs, n’a aucun service public qui sert les populations. Il n’y a pas de centre de santé, il n’y a pas d’école publique à Simanbossia, il n’y a pas de route à Simanbossia, il n’y a pas un service qui aide les populations à trouver des solutions à leurs besoins existentiels. Ça, c’est le résultat d’une mauvaise gouvernance qui a longtemps fatigué notre pays. Donc, nous leur avons dit que si réellement vous voulez désormais que ces réalités-là soient un souvenir du quartier, amenons nos autorités par de bonnes actions, par notre soutien aux bonnes actions à comprendre ces réalités là pour qu’ils puissent tenir compte dans leurs agissements. Nous, c’est vrai que nous ne sommes pas des gouvernants, nous n’avons pas les moyens de satisfaire leurs besoins mais notre rôle, c’est de transmettre leurs préoccupations aux gouvernants, à commencer par le CNRD en passant par le gouvernement jusqu’au CNT pour que les préoccupations que les populations expriment soient prises en compte dans la résolution des problèmes de société », a-t-il affirmé.

Gabriel Haba promet de poursuivre ces actions de sensibilisation dans tous les quartiers de Conakry et même à l’intérieur du pays dans le but surtout de faciliter les rapports entre les populations et leur permettre d’exprimer les problèmes dont ils souffrent afin que la société civile dans son plaidoyer puisse en tenir compte.

Maciré Camara

+224 628 112 098