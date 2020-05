Guinée : Pour vaincre le COVID-19… (Par Ramatoulaye Camara)

La pandémie du Coronavirus mobilise de nombreux acteurs publics et privés autour des actions de soutien à travers la remise de kits sanitaires et de denrées alimentaires.

Des actions de sensibilisation sont menées sur le terrain. La sensibilisation est un travail indispensable qui sert un objectif primordial : permettre un changement de comportement et la prise en compte de la responsabilité de chacun dans cette lutte.

En cette période difficile, nous invitons les guinéens à rester solidaires et se donner la main pour éradiquer cette pandémie.

Le coronavirus entraîne un nombre important de malades, de morts et une forte détresse dans le monde. N’est-il pas le moment de se remettre en question ? Cette pandémie a révélé à quels points les êtres humains et les sociétés sont aujourd’hui étroitement interconnectés et qu’une énorme vulnérabilité des uns est profondément liée à celle des autres. Cette réalité nous montre clairement l’ultime nécessité d’exprimer et de renforcer la solidarité, la paix et la cohésion sociale.

Unissons nos efforts, enterrons nos divergences et faisons face à notre ennemi commun pour garantir notre avenir et bâtir une nation forte.

Plus que jamais, les Guinéens doivent s’unir et faire front commun pour lutter contre le Covid19. Respectons les gestes barrières ! Protégeons-nous et protégeons les autres !

Vive une Guinée unie et prospère !

Ramatoulaye Camara, cheffe de Cabinet du Ministère de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes