Guinée- Pourquoi on diabolise le colonel Tiéboro sur un sujet qui n’a pas de sens ? (Par TBD)

Le fléau de la diabolisation des personnalités publiques prend de plus en plus de l’ampleur au niveau de l’opinion publique guinéenne. Une diabolisation qui, malheureusement est le plus souvent entretenu par des personnes de mauvaise foi.

Parfois, on créé des débats au tour de certaines personnalités alors que ça ne vaut pas le coût.

Parlons du cas du Colonel Tieboro Camara, Directeur des Services Spéciaux de la Lutte Contre la Drogue et le Crime Organisé qui a suscité beaucoup de débats.

Pourquoi focaliser les débats sur un seul haut officier supérieur alors que la mesure prise est une mesure générale qui concerne les militaires?

Pourquoi tant de publicités autour de cet homme alors qu’il n’est pas le seul militaire qui soit sur cette liste de sommation ?

Pourquoi certains aiment aggraver les choses simples surtout d’ordre administratif alors que c’est une mesure générale ?

Pourquoi à chaque fois que son nom est cité dans un dossier, on l’affiche, on fait un tapage au tour?

Mais où est le problème d’autant plus que le Colonel Tieboro Camara ne refuse pas de libérer la maison qu’il occupe?

Qu’est-ce qu’on veut de lui?

Ce qu’il faut savoir et qu’il faut retenir, le Colonel Tiegboro est un soldat républicain, un patriote, un officier au service de la nation qui met toujours l’intérêt supérieur de la Nation au détriment de l’intérêt personnel ou individuel.

Qu’on regarde l’intérêt général, qu’on cesse de se focaliser sur les questions de personnes.

Certes, son nom est très connu par des guinéens mais cela ne suffit pas pour qu’il soit le fond de commerce de certains qui alimentent des débats vides de sens, alors qu’il y a des sujets qui intéressent l’opinion publique.

Pour moi, je pense qu’il faut dépersonnaliser les débats en Guinée pour qu’on avance dans la paix et dans le développement harmonieux planifié par le président Mamadi Doumbouya.

On doit tous l’accompagner dans sa direction générale et l’aider à réaliser ses rêves pour ce pays de façon inclusive comme il le prône depuis le 5 septembre dernier.

Regardons la Guinée et avançons sans traiter les problèmes individuels à chaque occasion, c’est en cela que chacun de nous gagnera dans l’harmonie retrouvée.

Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéens et transforme les mauvaises personnes en bonnes personnes.

TBD/ Louis de Funès Diallo, journaliste