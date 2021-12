Guinée : Qui est Mamy Traoré, le DG de la GUILAB ?

Nommé récemment à la tête de la Guinéenne de large bande (GUILAB), Mamy Traoré revient au sein d’une entité dont il a été membre du conseil d’administration entre août 2014 et juin 2017.

Cet ancien boursier de Fulbright du gouvernement américain avec plus de 15 ans d’expérience dans les techniques de l’information, de la communication et de l’économie numérique a fait ses preuves au sein du groupe de téléphonie mobile MTN où il gravi presque tous les échelons.

Pour en savoir davantage sur la carrière du désormais directeur général de GUILAB, nous vous proposons ci-dessous, son CV

Ancien boursier de la prestigieuse bourse Fulbright du Gouvernement Américain et certifié PMP avec plus de 15 ans d’expérience combinée en Technologies de l’Information et de la Communication, Économie Numérique, Politiques Publiques, Management Stratégique, et Leadership:

Management des Relations publiques, des Communications et des parties prenantes;

Recherche, élaboration, évaluation, mise en œuvre des Politiques Publiques;

Conception et Management des Programmes, Projets et Portefeuilles ;

Mise en place et management des bureaux de gestion de projet (PMO);

Gestion financière et budgétaire et Gestion des risques;

Management des contrats, des fournisseurs/sous-traitants et résolution proactive des litiges;

Conception, Implémentation et gestion des infrastructures, systèmes et applications Informatiques;

Conception, alignement, exécution, gestion de la performance de la stratégie d’entreprise;

Analyse de données, Business intelligence et prise de décisions complexes et multicritères;

2. Expériences professionnelles:

Directeur des Affaires Institutionnelles chez MTN Guinée. Depuis avril 2021

• Gérer les affaires réglementaires et juridiques et assurer une gouvernance appropriée;

• Gérer les relations gouvernementales et communautaires avec les principales parties prenantes;

• Assurer la bonne mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale de l’entreprise (RSE);

• Fournir une orientation stratégique et des recommandations sur les politiques publiques, lois et règlements;

Consultant en Communication au Rochester Institute of Technology (RIT) : Février – Mai 2020

• Tutorat d’étudiants dans le domaine des discours publics au Communication Center (ECC);

• Collaborer avec la directrice du Centre et d’autres pairs consultants pour préparer et présenter des ateliers de communications publiques.

Membre du conseil d’administration de Guilab (www.guilab.com.gn): Août 2014 – Juin 2017

• Contribuer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie de l’Organisation;

• Discuter et adopter les comptes de l’organisation, les plans d’affaires, les rapports de gestion;

• Examiner et approuver les soumissions annuelles des budgets d’investissement et d’exploitation;

Senior Manager Capital Programs Group chez MTN Guinée: Décembre 2012 – Novembre 2017

• S’assurer que les investissements sont exécutés, gérés et alignés sur les objectifs stratégiques de l’entreprise;

• Créer 3 bureaux de gestion de projet, gérer les employés, et garantir le meilleur rendement des équipes de gestion de projet, gérer les employés, et garantir le meilleur rendement des équipes;

• Assurer une gouvernance appropriée des projets, détecter les insuffisances et implémenter les plans

d’amélioration des processus et procédures;

Chef de projet IT chez MTN Guinée: Juillet 2010 – Novembre 2012

• Gérer les ressources pour une livraison réussie des projets et des demandes;

• Fournir à la direction des rapports périodiques et exacts sur le rendement des projets;

• Assurer la gestion interne et externe des parties prenantes;

Responsable Réseaux Intelligents et Services à Valeur Ajoutée à Intercel Guinée: Janvier 2008 – Juin 2010

• Assurer l’exploitation et la maintenance des plates-formes IN & VAS, fournir les rapports financiers et non financiers;

• Conception et gestion de la mise en œuvre de nouveaux produits et services;

• Gérer les fournisseurs, gérer l’équipe interne et assurer leur performance;

Ingénieur application et logiciel chez Huawei Technologies : Juillet 2006-Décembre 2007

Analyste programmeur à la Direction Nationale des impôts : Décembre 2005 -Juin 2006

3. Formation:

• Master en Technologies et Politiques Publiques à Rochester Institute of Technology (RIT) en tant que boursier Fulbright;

• Master en Management et Strategie d’entreprise à l’Académie Sherbrooke de Guinée;

• Licence en droit international à l’Institut de Formation à Distance (ISFAD) en Guinée ;

• Ingénieur en Informatique à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry en Guinée;

4. Certificats:

• Project Management Professional (PMP) par PMI (www.pmi.org);

• Être un Leader Innovant avec IMD Business School de la Suisse (www.imd.org)

• Finance pour les Exécutifs avec IMD Business School de la Suisse (www.imd.org);

5. Maîtrise de la langue:

• Français, Anglais: Maîtrise professionnelle;

• Arabe : Compétence professionnelle limitée;

• Espagnol : Compétence élémentaire;

6. Associations professionnelles et services communautaires :

• Amizade et Fulbright Global Service Learning à Williamson, WV: mai 2019;

• Membre, Secrétaire, de rit Fulbright Scholar Association (RITFSA): Depuis 2018

• Secrétaire, vice-président Education de Toastmasters International (Tiger Tales at RIT): Depuis 2018

• Membre, Trésorier du Lions Club International (Conakry Takhounyi) : Depuis 2014

• Membre du Project Management Institute (www.pmi.org): Depuis 2011

Références:

1. Dr. Sandra Rothenberg: Directrice du département de politique publique au Rochester Institute of Technology

Email : slrbbu@g.rit.edu;

2. Jitendra Sharma: Ancien Directeur du Système d’Information de MTN Guinée ;

Email : jitendra.sharma@gmail.com

3. Papa Sow: Directeur Général de MTN Guinée;

Email : papa.sow@mtn.com