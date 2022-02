Guinée : qui est Sékou Mawa Touré, le nouveau DG de l’ANAFIC ?

Sékou Mawa Touré a été nommé directeur général de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC). Il remplace au poste l’ancien directeur décédé, il y a quelques semaines.

Avant d’être promu au poste de directeur général, Sékou Mawa Touré occupait le poste de conseiller financier de l’ANAFIC et responsable administratif et financier des projets.

Ci-dessous, le CV du désormais directeur général de l’ANAFIC…

Profil professionnel

Responsable Administratif et Financier, avec plus de 20 ans avérés dans la gestion des projets et Programmes de développement en Guinée avec une capacité à créer et entretenir les relations avec tous les acteurs et partenaires.

A ce titre, je maitrise les procédures de gestion tant nationales que des partenaires techniques et Financiers (Banque Mondiale, AFD, FIDA, BAD, etc.).

Je suis apprécié par ma hiérarchie et les partenaires techniques et financiers pour ma réactivité et ma spontanéité dans la prévention et la gestion des conflits inhérents à ma fonction. Aussi, mon sens de responsabilité m’amène à mieux concevoir et suivre les budgets alloués à l’exécution des activités planifiées. J’ai prouvé mes capacités à bâtir et à diriger des équipes pluridisciplinaires.

PRINCIOALES QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES

❖ Management des projets publics et Privés

❖ Management de projets en partenariat public – privé

❖ Montage, Gestion et Evaluation de projet (Projets d’investissement,

Activités Génératrices de Revenus)

❖ Innovation et Prospective

❖ Management des opérations et Supply Chain

❖ Gestion des Ressources Humaines

❖ Conduite du changement

❖ Finances publics (nationales et Locales)

❖ Gestion Comptable et Financière

❖ Elaboration de manuels de procédures de gestion

❖ Gestion et suivi budgétaire

❖ Audit des projets

❖ Passation de marchés publiques nationaux et communautaires et

maitrise d’ouvrages

❖ Planification Locale

❖ Leadership

❖ Esprit d’équipe

❖ Gestion du stress

❖ Communication orale

Formations

Depuis juin 2020 : Stagiaire MBA en Executive Management à l’IFG

Executive Education – IAE Paris (Université Paris Panthéon Sorbonne)

Diplômes Obtenus :

1- Global Executive MBA délivré par l’IFG Executive Education de Paris

2- MBA délivré par IAE de Paris (Université Paris Panthéon Sorbonne)

3- Master en Droit, Economie, Gestion, Mention Management et Administration des Entreprises délivré par IAE de Paris (Université Paris Panthéon Sorbonne)

4- Certificat Leadership délivré par l’IFG Executive Education de Paris

5- Certificat de Manager des Entreprises et Organisations délivré par l’INSEECU

❖ 1994 à 1998 : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry de 1994 à 1998

– Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion

– Département de Gestion

– Diplôme Obtenu : Diplôme d’Etudes Supérieures en Gestion (DES)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis Janvier 2019 : Responsable Administratif et Financier des projets d’appui et Conseiller Financier de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC)

Je réalise, sous l’autorité du Directeur Général (DG) de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC), toutes les tâches administratives, financières et comptables des Projets sous financement extérieurs. Celles-ci peuvent être énumérées ci-dessous :

• La supervision de l’enregistrement rapide et précis des ressources et des dépenses par catégorie pour les composantes sous la responsabilité du

DG,

• La mise en place de la comptabilité générale, analytique et budgétaire en temps réel à tous les niveaux du Projet et pour toutes les Composantes,

• La production d’un tableau de bord mensuel,

• La coordination et la collaboration avec les auditeurs externes du Projet ;

• La préparation des budgets et des rapports financiers, et plus spécialement la consolidation des budgets afin de présenter le plan d’actions au Comité de Pilotage,

• Le suivi de la gestion des comptes Désignés et des sous comptes sous la responsabilité du DG de l’ANAFIC, La tenue des fiches de personnel du Projet et la conservation des différents contrats de travail en relation avec le Responsable des Ressources Humaines de l’ANAFIC,

• Le suivi financier des différents contrats et conventions passés avec les prestataires et les partenaires,

• Le suivi des besoins en trésorerie,

• La supervision des analyses des comptes ;

• La production des états financiers consolidés,

• L’acheminement des biens acquis vers les régions et la logistique du Projet,

• L’élaboration et la mise en place du plan de formation du personnel fiduciaire,

• La collecte des informations en provenance des autres composantes et la mise à jour tous les trois mois du coût des activités par rapport aux prévisions initiales,

• La co-signature des paiements réalisés sur les comptes sous la responsabilité du DG,

• La vérification de l’éligibilité des dépenses, conformément aux stipulations des accords de dons et de subvention

• L’assistance auprès de l’ANAFIC en tant que conseiller financier pour toutes les questions d’ordre administratif, comptable, financier et relationnel avec le personnel, les collectivités locales et les autres partenaires

Mars 2011 – Février 2021 : Responsable Administratif et Financier du Programme d’Appui aux Communautés Villageoises (PACV) à la Cellule Nationale de Coordination Projets gérés :

Financés par la Banque Mondiale

• Juin 2019 à nos jours : Responsable Administratif et Financier du Fonds de

Préparation PPA du Projet de Conservation de la Biodiversité en Guinée (PCBG).

• Juin 2018 – Octobre 2019 : Responsable Administratif et Financier du Fonds de Préparation PPA du Projet de Renforcement de la Compétitivité des Micro, PME Et Accès au Financement en Guinée (PRECOP).

• Juin 2012 – Mars 2017 : Responsable Administratif et Financier du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP1-C)

• Octobre 2014 – Mars 2015 : Assistance technique en Gestion Financière au projet de riposte d’urgence au virus Ebola.

Septembre 2014 – Janvier 2015 : Responsable Administratif et Financier du Projet d’Appui au Secteur Agricole de la Guinée (PASAG)

• Janvier 2013 – Septembre 2015 : Responsable Administratif et Financier du Projet d’Urgence d’Appui à la Productivité Agricole (PUAPA) – Phase 2

• Mars 2011 – Décembre 2014 : Projet de Gestion Communautaire des Terres (PGCT) financés par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

• Mars 2011 – Décembre 2013 : Responsable Administratif et Financier du Projet de Gestion Côtière et Marine de la Biodiversité (PGCMB) financés par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

• Mars 2011 – Décembre 2012 : Responsable Administratif et Financier du Projet d’Urgence d’Appui à la Productivité Agricole (PUAPA) – Phase 1 Projets financés en Partenariat Publique – Privé

• Février 2016 – : Responsable Administratif et Financier du Projet d’Appui de Réhabilitation des Centres de Santé en Guinée Forestière (PARCS – GF)

• Janvier 2012 – Juin 2016 : Responsable Administratif et Financier du Projet de Renforcement des Capacités de Kamsar (Partenariat public – privé avec Rio Tinto Alcan et Alcoa)

• Janvier 2012 – Décembre 2014 : Responsable Administratif et Financier du Projet de Renforcement des Capacités de Simandou (Partenariat public – privé avec Rio Tinto Simfer)

• Mars 2011 – Décembre 2012 : Responsable Administratif et Financier du Projet de Renforcement des Capacités de Boké (Partenariat public – privé avec Rio Tinto Alcan)

Novembre 2009 – Octobre 2010 : Manager au Cabinet TIM Consulting et Conseils Activités menées au cabinet Etablissements d’Etats Financiers – Evaluation de projets de Développement – Intérim – Déclarations fiscales – Conseils en Gestion – passations des marchés-Formation en Gestion Comptable et Financière – Assistance Comptable

Janvier 2000 – Octobre 2009 : Comptable de la composante B du Programme d’Appui Aux Communautés Villageoises (PACV) à la Direction Nationale de la Décentralisation

Tâches :

La mise en place et la tenue de la comptabilité Générale et Analytique au niveau de la composante

La préparation du budget et des rapports de gestion périodiques

Elaboration des Etats financiers

Le suivi des contrats de prestations au niveau de la composante

Assurer le suivi comptable et financier des fonds de l’AFD pour la Guinée Forestière

L’élaboration des Demandes de retrait de fonds (DRF)

Le suivi du compte désigné (spécial)

La vérification des états de rapprochement bancaires mensuels établis par l’Aide Comptable

Elaborer et suivre les plans de passations de marché de la composante B du PACV

Assurer le paiement à tous les niveaux de la composante

Assurer le suivi des immobilisations

Assurer la formation des Agents de développement en gestion comptable simplifiée et leur évaluation en fin de contrats

Juillet – Décembre 1999 : Auditeur Assistant au Cabinet LNA

Activités menées au cabinet

Mission d’apurement des comptes de la SBDT

Mission d’évaluation des comptes de la SOMCAG

Mission de commissariat aux comptes au Port Autonome de Conakry

ACTIVITÉS DE CONSULTATIONS ET DE FORMATIONS

Mars 2017 : Expert – Consultant pour l’élaboration du Règlement Financier et Comptable de la Cour Constitutionnelle de Guinée

Mai 2014 : Consultant WACSI pour le Coaching des organisations de la société civile partenaires de l’Initiative de la société ouverte de l’Afrique de l’Ouest (OSIWA) au Niger.

Février – Mars 2014 : Consultant WACSI pour le Coaching des organisations de la société civile partenaires de l’Initiative de la société ouverte de l’Afrique de l’Ouest (OSIWA) en Guinée

Septembre 2012 : Consultant Formateur de WACSI en Gestion Financière,

Budgétisation et Rapport des Subventions d’ONG de la Guinée, du Benin, de la Cote d’Ivoire et du Niger à Conakry

Octobre 2010 : Consultant de Search For Common Ground pour une mission d’études des Activités Génératrices de Revenus dans certaines zones de la moyenne guinée et de la haute guinée

Août 2010 : Consultant pour la formation des cadres des services techniques déconcentrés de Boké et les acteurs de développement sur le manuel de procédures de gestion administratives, comptables et financières des Commune Rurales de Développement (CRD) de Guinée

Décembre 2009 : Consultant pour la formation des cadres des finances de l’EREA office de Mamou de l’ONG CHILDFUND en processus de passations de marchés au niveau communautaire

Octobre – Novembre 2008 : Formation des Agents de développement communautaires du Programme d’appui aux communautés villageoises (PACV) et des cadres des services techniques déconcentrés sur le processus de planification et de budgétisation

Juillet 2007 : Formation des Agents de développement communautaires du Programme d’appui aux communautés villageoises (PACV) et des cadres des services techniques déconcentrés sur le manuel de passations de marchés communautaires et processus de planification et de budgétisation

Avril – Mai 2004 : Formation des Agents de développement communautaires du Programme d’appui aux communautés villageoises (PACV) en techniques comptables simplifiées, budgétisation et suivi budgétaire

Novembre 2002 : Formation des Agents de développement communautaires du Programme d’appui aux communautés villageoises (PACV) en technique comptables simplifiées, budgétisation et suivi budgétaire

Février – Avril 1999 : Professeur Assistant des cours de gestion des ressources humaines à la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry

Formations et Voyages

Février 2020 : Formation sur la réussite de transformation d’un projet/programme en EPA à Kindia par le cabinet Marocain de formation Horizon Performances

Juillet 2018 : Formation sur le « Dispositif d’arrêté des comptes – préparation du dossier d’audit Gestion comptable et financière des projets et agences –

Élaboration des financiers avec les logiciels TOM²PRO et TOM²ETATSFIN » au CIFOPE à PARIS

Octobre 2017 : Formation sur la Gestion Axée sur les Résultats à Kindia

Avril 2017 : Formation approfondie sur le Logiciel de gestion financière et comptable TOM²PRO à Kindia

Février 2016 : Formation organisée par la Banque Mondiale sur la gestion des projets – Gestion financière – décaissements et passations des marchés à Abidjan (République de Côte d’Ivoire)

Août – Septembre 2015 : Formation approfondie sur le Logiciel de gestion financière et comptable TOM²PRO à Conakry

Août 2014 : Séminaire de formation sur la Gestion Financière et décaissement des projets financés par la Banque Mondiale au Centre Afrique Compétences à Casablanca au Maroc

Avril 2014 : Séminaire de formation sur la Gestion Financière et les procédures de passations de marchés et décaissement des projets financés par la Banque Mondiale à Lomé au Togo

Décembre 2012 : Séminaire de formation sur le logiciel SUCCESS et d’échange d’expériences sur la gestion Financière Informatisée de projet à Casablanca (Maroc)

Octobre 2012, Participation à la Réunion consultative des Experts sur le « Développement des capacités de la Société Civile en Afrique de l’Ouest » au Siège de WACSI, EAST LEGON, ACCRA-GHANA

Septembre 2008 : Voyage d’études à Bamako (Mali) pour la mise en place en Guinée d’un fonds de développement local et d’une agence nationale d’investissement des collectivités

Décembre 2007 : Voyage d’études et d’échange d’expériences au Mali sur les mécanismes de transferts de ressources aux collectivités et la gestion des collectivités locales

Février – Mars 2006 : Séminaire de formation sur la Gestion Financière et les procédures de passations de marchés et décaissement des projets financés par la Banque Mondiale au Centre Africain d’Etudes Supérieures de Gestion (CESAG) à Dakar, au Sénégal

Décembre 2005 : Séminaire de formation sur le logiciel SUCCESS et d’échange d’expériences sur la gestion Financière Informatisée de projet à Casablanca (Maroc)

Janvier 2004 : Séminaire/Atelier de formation sur les techniques de mobilisation des recettes fiscales et les finances locales à Labé

Septembre 2003 : Séminaire/Atelier international de formation sur l’Audit des projets à l’Institut Supérieur Africain pour le Développement de l’Entreprise (ISADE) à Dakar République du Sénégal

Août – Septembre 2002 : Séminaire de Formation en Gestion comptable et Financière des projets de développement à l’Institut Supérieur Africain pour le Développement de l’Entreprise (ISADE) à Dakar / République du Sénégal Application du logiciel TOMPRO

Février 2002 : Atelier conjoint de mise en commun des procédures de passation de marchés de la Banque Mondiale et de la BAD à Conakry

Novembre 2001 : Séminaire de Formation en Gestion de projet à Fria

Juillet 2001 : Séminaire de Formation sur les procédures de passation des marchés et décaissement de la Banque Mondiale à Kindia

Juin 2000 : Perfectionnement sur le logiciel de gestion SUCCESS à Conakry

Août 2000 : Séminaire de Formation sur les procédures de décaissement du Fonds International pour le Développement de l’Agriculture (FIDA) à Conakry

Avril 2000 : Séminaire de Formation sur les procédures de passations de marchés des fournitures, équipements et de services de consultants au Centre Africain d’Etudes Supérieures de Gestion à Dakar (CESAG) République du Sénégal

Février 2000 : Séminaire de formation sur les procédures de passation de marchés à Linsan

Janvier 2000 : Formation sur le logiciel de gestion des projets SUCCESS

AUTRES ACTIVITÉS

– Membre statutaire de la commission de passation des marchés du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local de Guinée

– Membre permanent de la commission de mise en place d’un fonds de Développement Local (FDL) et de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Locales au Ministère de la Décentralisation et du Développement Local

– En tant que membre statutaire du comité technique d’exécution du Programme d’Appui aux Communautés Villageoises a participé à toutes les prises de décisions et de leurs applications dans le cadre de l’exécution des activités du programme.

INFORMATIQUES

Maîtrise de l’environnement WINDOWS

Maîtrise des logiciels WORD, EXCEL, POWER POINT et WORKS

Navigation sur Internet

Bonne maîtrise du logiciel de gestion de projet SUCCESS

Bonne maîtrise du logiciel de gestion de projet TOM²PRO

Connaissances du logiciel de Gestion SAARI SAGE

LANGUES

Français Parlé et écrit excellent

Anglais Parlé et écrit Assez bien

Je soussigné, certifie que toutes les informations susmentionnées reflètent mes qualifications et mes expériences.

Conakry, le 05 janvier 2022