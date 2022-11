Guinée : signature du contrat commercial administratif pour la construction de 4 hôpitaux régionaux 

Pour répondre aux défis sanitaires qui se posent avec acuité en République de Guinée, quatre 4 hôpitaux régionaux à vocation universitaire seront construits dans les régions de Labé, Kankan, Kindia et N’Zérékoré.

Avec une participation du Gouvernement à hauteur de 10%, le coût de la construction de ces infrastructures est estimé à 198 millions d’euros pour une exécution globale de 42 mois. Cette signature entre l’État guinéen à travers le ministère de tutelle, s’est faite ce mercredi, 9 novembre 2022 devant les partenaires financiers, le ministre de l’Economie et des Finances, ainsi que les médias.

C’est un financement et un accompagnement à la fois du Gouvernement de la République française, des partenaires français en charge de la coopération au développement, l’agence française de développement, la banque publique française d’investissement, expertise France Internationale mais aussi un consortium de grandes sociétés françaises conduites par le groupe « Eiffage », chargé de la réalisation de ces infrastructures. Objectif: répondre aux enjeux sanitaires régionaux afin de prendre en charge des pathologies lourdes et les urgences au niveau local. Il sera également question de réduire drastiquement la mortalité infantile et néonatale, développer ensuite la prévention (…).

« Ce contrat ouvrira la voie à la finalisation des conventions de financement. Dans son intervention, le ministre de l’Economie et des Finances a parlé de grand jour et je pense c’en est un aujourd’hui, dans la mesure où l’une des grandes ambitions du Gouvernement de la transition et du Colonel Mamadi Doumbouya commence à se réaliser aujourd’hui. C’est donc le deuxième jalon d’une longue marche. Le premier a été posé il y a environ (3) mois, avec l’ouverture du centre hospitalier universitaire de Donka. Ce deuxième est celui de la structuration de notre système de santé. Nous avons Donka qui est un hôpital national de référence. Quatre hôpitaux régionaux viendront. C’est pour donc réusir le pari de la réforme de notre système de santé afin de d’offrir à nos populations, quel que soit le lieu où elles vivent, où elles travaillent, d’avoir accès au même type de service de santé à un prix abordable», a expliqué Dr Mamadou Pethé Diallo, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique.

Edgar Couloub

Comme services qui verront jour, nous avons la mise en place d’un plateau médicotechnique de haut niveau, avec toutes les spécialités médicales, chirurgicales, pédiatriques, une évolution possible vers le statut de Centre Hospitalo-Universitaire (CHU). Pour concrétiser ce rêve, Dr Pethé parle de trois (3) niveaux de participation pour l’État guinéen.

« C’est d’abord le fait d’avoir préparé et soumis un projet bancable, un crédit qui revient à nos équipes techniques à la fois du ministère de la santé mais aussi de l’économie et des finances. La deuxième participation est de réaffirmer et de traduire en acte concret, la volonté du Gouvernement d’inscrire la santé parmi les priorités. La dernière c’est celui de commettre les ressources publiques à travers le budget pour financer ce projet à hauteur de 10%. Le financement global nous permettra de couvrir la construction, l’équipement et la mise en service de ces quatre hôpitaux», a précisé le ministre, avant de conclure que l’accompagnement technique à la formation, à la gestion, à l’entretien et à la maintenance de ces infrastructures se fera pendant une période de 3 ans.

Cette signature est aussi une occasion pour les partenaires français de confirmer leur implantation en Guinée, qui s’inscrit dans le cadre du développement des activités de façon pérenne. Au nom de ses pairs, Monsieur Edgar COULOUB, Directeur Général de Eiffage Génie Civil, a indiqué que cette signature est une étape décisive, mais aussi le début d’un commencement.

« On va donc rentrer dans une période concrète, avec le développement des études de la construction de ces quatre 4 hôpitaux qui va être étalée sur un délai global de 42 mois. L’ambition a été de structurer les meilleurs partenaires pour réaliser ce projet avec les entreprises pour l’accompagnement à la prise en main de Monsieur le ministre et à la gestion des équipements majeurs de santé publique. Nous comptons également accompagner prochainement le pays dans son développement à l’issue d’autres projets qui seront lancés», a-t-il promis au peuple de Guinée, par rapport au respect du délai d’exécution.

Sâa Robert KOUNDOUNO