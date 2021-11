Guinée : Signature officielle de partenariat entre Orange Finance mobile Guinée et la banque Cofina

En collaboration depuis 2018, Orange finance mobile Guinée et la Banque Cofina ont officiellement lancé ce jeudi 04 novembre, leur partenariat à travers le service ma banque avec Cofina.

L’objectif du partenariat est de faciliter les transactions entre les clients des deux entités.

Abdoul Karim Bangoura, le directeur général de Orange finance mobile Guinée



Selon Abdoul Karim Bangoura, le partenariat entre Orange finance mobile Guinée et la Banque Cofina permettra : « Aux clients d’OrangeMoney et les clients de Cofina de faire des transactions entre leurs comptes bancaires et leurs comptes OrangeMoney », à indiqué le directeur général d’Orange finance mobile Guinée avant de décliner les avantages du partenariat : « Cela a un grand avantage parce qu’il va leur éviter d’aller en banque pour faire des retraits et ensuite faire des dépôts sur OrangeMoney. Ils vont le faire partout où ils sont à partir de leurs téléphones mobiles, faire des retraits chez Cofina et vice versa et de leurs comptes OrangeMoney vers la banque. Faire des transferts OrangeMoney vers leurs familles, partenaires, faciliter globalement la vie des clients », a ajouté Abdoul Karim Bangoura.

Selon lui, le service va fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

De son côté, le directeur général de la banque Cofina indique que le partenariat scellé avec Orange finance mobile Guinée permettra aux clients d’accéder aux services financiers de la banque sans se déplacer.

Sékou Oumar Diakité, le directeur général de Cofina Guinée



« OrangeMoney nous simplifie aujourd’hui la vie. Aujourd’hui, en ayant accès à son compte Cofina via l’application OrangeMoney, l’on peut effectuer des transactions où que nous soyons. Ce partenariat entre Cofina et OrangeMoney est la matérialisation d’une vision du groupe qui est celle d’une entreprise axée sur la digitalisation et de permettre à la majorité de nos clients sinon la totalité, de faire face à la crise du Covid-19, d’avoir accès à nos services financiers sans pouvoir se déplacer », a déclaré Sékou Oumar Diakité, le directeur général de Cofina.

Selon les deux directeurs, le partenariat entre les entités est d’une durée indéterminée et pourrait s’améliorer dans le futur avec d’autres innovations.

Selon Abdoul Karim Bangoura, le partenariat signé avec Cofina est le cinquième du genre avec des banques de la place.

Sadjo Bah