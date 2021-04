Guinée Télécoms : “le cas des anciens travailleurs de la Sotelgui n’est pas d’actualité” (Saïd Koulibaly)

Tout porte à croire que le gouvernement guinéen est en route pour un éventuel lancement de la société de téléphonie publique, Guinée Télécoms en remplacement de SOTELGUI. C’est ce qu’a fait savoir ce mercredi le ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique. Oumar Saïd Koulibaly dans l’émission Mirador de nos confrères de Fim FM, a rassuré que les préparatifs vont bon train.

« Je peux vous rassurer que tout est en train d’être mis en oeuvre. Pour l’instant l’équipe de coordination fait très bien le travail. Nous sommes en train d’avancer lentement, mais sûrement pour éviter les erreurs du passé », a rassuré le ministre qui n’a pourtant donné aucune indication sur la date de la reprise des activités.

Guinée Télécoms étant l’ex-SOTELGUI, quel est le sort réservé aux anciens employés de cette société ? Oumar Saïd Koulibaly a laissé entendre que : « le cas des anciens travailleurs de la SOTELGUI n’est pas d’actualité. Ce cas a été résolu depuis 2014 , au temps du ministre d’Etat Oyé Guilavogui. Et tous les droits des anciens travailleurs ont été respectés et chacun a eu accès ce qui lui revenait de droit », a-t-il dit.

Une thèse bottée en touche par le secrétaire général du syndicat des ex-employés de la SOTELGUI.« On a payé des primes. Il faut pas dire que les gens ont été réglés dans les règles de l’art. C’est pas possible. Je mets quiconque au défi pour le contraire » a déclaré Thierno Bah.

À signaler que selon ce syndicaliste, le ministre Saïd Koulibaly ne maîtrise pas ce dossier et n’a pas toutes les informations concernant les dessous de cette affaire.

Yamoussa Camara

