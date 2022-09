Guinée : TotalEnergies Marketing Guinée et EDG signent un partenariat pour la promotion et la production d’énergies renouvelables

La compagnie TotalEnergies Marketing Guinée (TEMG) et Électricité de Guinée (EDG) ont procédé ce mercredi 14 septembre, à la signature d’un protocole d’accord de partenariat, à l’hôtel Riviera de Kaloum. Cet accord de partenariat s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du potentiel et la création des conditions du développement des énergies renouvelables (hydraulique, biomasse, solaire et éolien) en République de Guinée.



L’objectif de l’accord de partenariat selon Adje Kacou, directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée est « d’établir un mécanisme d’échange d’informations, de dialogue et de concertation sur les différents projets envisagés, et à terme mener à la réalisation des études de viabilité et de faisabilité technique, environnementale et financière en vue de la production d’un plan d’affaires pour la mobilisation des ressources nécessaires, et la réalisation des différents projets » .

Plus loin, il indique que TotalEnergies Marketing Guinée, filiale de TotalEnergies compte accompagner la construction et la mise en œuvre de raffineries d’alumine et des projets d’énergie solaire en Haute Guinée.

« Ce protocole souscrit aussi à la politique du Gouvernement de promouvoir le mix énergétique (hydraulique, thermique et solaire) et l’engagement pris d’accroître la part du renouvelable dans la production énergétique à l’horizon 2030. TotalEnergies souhaite également accompagner la construction et la mise en service des raffineries d’alumine en fournissant de l’énergie propre, abordable, disponible et prospecte également des projets d’énergie solaire en haute Guinée », a indiqué Adje Kacou.

Le directeur général de EDG n’a pas manqué de souligner l’importance du partenariat scellé avec TotalEnergies Marketing Guinée.

Pour Laye Sékou Camara, l’accord signé avec TotalEnergies Marketing va permettre à EDG d’augmenter sa part de production et d’avoir des études de faisabilité crédibles qui selon lui vont permettre à EDG de réaliser ses projets grâce aux appels d’offres.

« Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de signer un protocole d’accord avec un des géants du pétrole qui est TotalEnergies Guinée qui ici va nous amener à augmenter notre part de production. L’un des gros problèmes de la Guinée, c’est l’étude de faisabilité. Depuis un certain temps, le ministère de l’énergie, l’administration et contrôle des grands projets, tout le gouvernement guinéen, on ne parle que de manque d’études en Guinée. Aujourd’hui, EDG a l’opportunité de se faire accompagner dans ce secteur pour nous permettre d’avoir des études crédibles. Des études de faisabilité que nous pourrons réellement placer sur le marché pour faire des appels d’offres ou avoir des appels d’offres restreints pour nous permettre de réaliser nos projets », a déclaré Laye Sékou Camara, le directeur général de EDG avant d’ajouter : « Ce protocole d’accord ici signé va nous permettre d’avoir des études sur lesquelles, nous pouvons nous prononcer avec TotalEnergies qui peut nous accompagner aussi pour le financement de la réalisation des projets. L’énergie renouvelable nous permet EDG, non seulement de réduire notre subvention mais aussi d’augmenter le Mix énergétique de notre part de production. Si nous avons dans notre système de l’énergie solaire ou on nous promet un 100 mégawatts, ça nous permet de réduire la pollution et d’être Green (vert). Donc, c’est un protocole très important pour EDG ».

A en croire Adje Kacou, le directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée, filiale de TotalEnergies, ces actions pour TotalEnergies déclinent l’ambition climat avec pour objectifs principaux de produire 100 mégawatts (MW) d’énergie renouvelable d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Sadjo Bah

