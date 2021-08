Guinée : « Touche pas à ma Première Dame ! » (Par Bailo Diallo)

C’est avec beaucoup d’amertume et de pincement au cœur que je vois publier sur les réseaux sociaux ces jours un chapelet d’allégations infondées et de contre-vérités servis sur un plateau d’insanités qui portent atteintes à l’image et à l’honorabilité de notre Première Dame, l’humble et respectable Mme Conde Djene Kaba. Une Dame, une « Grande Dame » qui incarne le combat noble de la Guinéenne d’aujourd’hui et qui soutien sans faille, la bataille pour sortir la Guinée de la pauvreté et de la précarité que mène son illustre époux, Pr Alpha Conde.

Nous sommes personnellement outré de voir des larbins de la plume et des maitres chanteurs repérés et reconnus s’en prendre violement et inconsciemment à cette Dame qui force l’admiration et suscite respect et considération pour sa pondération et son humanisme. Ceux qui sont derrière ces attaques ignobles se trompent de cible et de personne…Mme Conde Djene Kaba n’en veut à personne et n’accable qui que ce soit ; cette Dame de conviction et de foi ne suit que son destin et n’œuvre que pour la cohésion sociale et la paix en Guinée… toute son énergie avec sa Fondation Prosmi et tout son temps, sont consacrés aux femmes et à l’humanitaire. Elle est la porte-voix des femmes de Guinée.

Alors, femmes de Guinée ! Vous ne devez pas rester insensibles aux engagements de cette Femme émérite, aux travail qu’elle abat au quotidien. Vous devez plutôt être les premières à refuser qu’on souille son image et porte atteinte à sa réputation. Vous devez vous élevez contre ceux qui inondent la toile d’insanités et de mensonges à son encontre. Vous devez être (en un mot comme en mille mots) « les derniers remparts, la digue de protection » entourant Hadja Djene Conde Kaba contre ces attaques injustes et préméditées. Son investissement personnel et les résultats qu’elle a obtenu ces derniers temps se passent d’ailleurs de commentaires.

Les travaux au sommet de la récente conférence des premières dames de l’Afrique de Ouest et du Sahel ou elle s’est fait représenter par Mme l’Epouse du Président de l’Assemblée Nationale sont illustratifs de l’influence et du respect dont jouit Mme la Premiere Dame de Guinée. Ce sommet et l’Institution UNICEF n’ont pas manqué de souligner et de saluer le rôle de leadership incarné par Mme Conde en lui décernant une mention spéciale pour le travail qu’elle accomplit dans la campagne de vaccination. Des distinctions et reconnaissances qui méritent d’etre amplifiées et montrées à la face du monde, au lieu de s’acharner à dénigrer cette Brave et Vaillante Femme d’Etat.

Nous avons été personnellement témoin de son parcours et de ses activités de terrain depuis près d’une décennie… les rumeurs et affabulations gratuites qu’on lui prêtes sont totalement fausses et loin d’elle, de par son éducation, sa formation et ses convictions. C’est une Dame Modèle, un exemple de conduite et d’inspiration pour la nouvelle génération.

Et que dire du travail humanitaire à l’image de son soutien aux bébés siamois. Heureusement les images et temoignages existent encore pour éclairer ceux qu’on veut induire en erreur.

Mais Peine perdu ! les Guinéens savent faire la différence entre le bon grain et l’ivraie. Mme Djène Kaba est et demeure sereine …Rien ne pourra la déstabiliser … encore moins, la détourner de son chemin à l’image des premières Dames Hadja André Toure et Mama Henriette Conté. Son combat et sa vocation : Unir les Guinéens et raffermir la cohésion sociale pour cimenter le vivre ensemble.

Femmes de Guinée, ce mois d’aout est le vôtre…mobilisez-vous le 27 août pour montrer et démontrer à la face du monde votre solidarité et votre soutien sans faille à votre sœur, grande sœur, tante, nièce … Notre Premiere Dame à tous et à toutes… la « Maman Nationale ». Son image c’est la vôtre. Ensemble disons : « Touche pas à ma Première Dame ! »

Amadou Bailo Diallo