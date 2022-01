Guinée : Troy Fitrell, nouvel ambassadeur des États-Unis à Conakry

Plus d’une année après le décès de Simon Henshaw, les États-Unis d’Amérique ont procédé à la nomination d’un nouvel ambassadeur en Guinée. Il s’agit de Troy Fitrell.

L’annonce de la nomination du diplomate américain a été faite par l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Conakry, à travers sa page Facebook.

Selon l’ambassade américaine à Conakry, Troy Fitrell s’est réjouit lors de sa prestation de serment de renforcer le partenariat durable entre les États-Unis et le peuple guinéen.

« Veuillez vous joindre à l’Ambassade des États-Unis pour accueillir le nouvel Ambassadeur des États-Unis en Guinée, Troy Fitrell ! L’Ambassadeur Fitrell, photographié ici lors de sa prestation de serment, se réjouit de renforcer le partenariat durable entre les États-Unis et le peuple guinéen. Bienvenue en Guinée Monsieur l’Ambassadeur ! », a annoncé l’ambassade américaine à Conakry.

Selon une note parcourue par Mediaguinee, Troy Fitrell a été chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis en Éthiopie et à Maurice. Il a aussi été directeur adjoint du Bureau des affaires de l’Afrique australe et directeur adjoint du Bureau de la coopération en matière de sécurité internationale au sein du Bureau des affaires politico-militaires. Il a été conseiller principal de l’envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs africains, coordonnant la politique américaine sur les questions transfrontalières de sécurité, de politique et d’économie dans la région des Grands Lacs.

Troy Fitrell a été au sein du personnel de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et a été agent de veille au Centre de réduction des risques nucléaires du ministère.

Le 15 juin 2021, le président Joe Biden a annoncé son intention de nommer Troy Fitrell au poste d’ambassadeur des États-Unis en Guinée. Le 23 juin 2021, sa nomination a été transmise au Sénat. Le 5 août 2021, une audition sur sa nomination a eu lieu devant la commission des affaires étrangères du Sénat. Le 19 octobre 2021, sa nomination a fait l’objet d’un rapport favorable de la commission. Le 18 décembre 2021, le Sénat des États-Unis a confirmé sa nomination par voix de vote.

Sadjo Bah