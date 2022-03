Guinée : un concours de coiffure africaine et guinéenne organisé à Conakry  

L’agence guinéenne de prestation et de communication (AGUIPCOM) organise le salon d’Afro coiffure, un concours de coiffure africaine et guinéenne ce vendredi 25 mars 2022, à l’université Koffi ANAN, de 14 heures jusqu’à 20 heures. Cette annonce a été faite ce jeudi 24 mars 2022, au cours d’une conférence de presse animée par l’AGUIPCOM à la maison commune des journalistes, à Kipé en présence de quelques membres du jury et des candidates. Au total, elles sont 12 candidates pour trois (3) prix.

Siba Pascal Guilavogui, le vice-président du comité d’organisation de l’évènement salon d’Afro coiffure est d’abord revenu sur le concept avant d’aborder la sélection des 12 candidates : « Le concept c’est quoi ? C’est partant d’un constat tout naturel des jeunes dames qui ont une certaine expertise dans ce domaine qui veulent s’affirmer et qui veulent se montrer au grand public mais qui n’ont pas un espace où faire ce qu’elles veulent. Donc, il fallait leur donner ici une opportunité de pouvoir montrer au public et étaler tout leur talent, promouvoir leur talent et les accompagner dans la gestion de leur carrière, vu qu’il y a certaines qui en font une passion et veulent vivre de cette passion. Au départ, le projet concernait 50 jeunes dames dans le grand Conakry. Et c’est un projet qui va s’élargir dans le futur sur toute la Guinée mais nous avons voulu commencer par Conakry. Effectivement, il y a beaucoup de filles qui ont répondu. A partir des critères, nous avons fait des pré-sélections, et nous avons sélectionné 20 candidates que nous avons formé en création et gestion d’entreprise. Après, nous avons eu à réévaluer les candidates comme le projet ne concernait que 12 candidate. Les 12 vont compétir demain de 14 heures à 20 heures à Koffi. L’évènement va se passer en direct sur le podium. Connaissant la rigueur de notre jury, nous savons que ça va être difficile. Il y a encore des tickets en vente à 35 mille Gnf pour profiter de l’événement », a-t-il souligné avant de préciser : « le concours va se passer en deux phases. Les 12 candidates vont faire la première phase, nous allons les proposer une coiffure qu’elles vont reproduire. Un membre du jury va faire le délibéré avec l’aide du public. Sur les 12, nous allons garder 6 et elles vont compétir pour la finale. A partir de là, le public va faire un vote et avec les différents votes, le comité de jury va finaliser. Donc, on aura 3 lauréates. Le premier prix est de 15 millions, le deuxième 10 millions et le troisième, 5 millions. En plus, la première sera l’ambassadrice de l’événement pour les éditions à venir et elle sera accompagnée dans la création de son salon »

Patricia Lamah, meilleure coiffeuse Afrique 2018 au concours Kitoko et présidente du jury a justifié sa présence dans cet évènement et s’est exprimée sur les critères de notation des candidates : « J’ai accepté de présider parce que ça y va dans le combat que je mène tous les jours, qui est la revendication de notre identité, la valorisation de notre beauté naturelle. Comme c’est un concours qui est basé sur l’afro coiffure, c’est à dire notre culture et mettre en valeur surtout les coiffures traditionnelles de notre beau pays. Comme l’a si bien dit monsieur Pascal, tout a été mis en œuvre pour arriver là où on est aujourd’hui. On a 12 candidates, les membres du jury, nous sommes au nombres de 4. On se base sur plusieurs critères pour désigner celle qui remportera le concours de demain. Le premier critère, c’est la présence et l’habitude de la coiffeuse, il sera noté sur 20 points, le deuxième critère, nous avons la technique, c’est à dire toutes les techniques que la candidate doit utiliser pour réaliser la coiffure qui sera imposé. Le troisième critère, c’est le rendu de la coiffure c’est à la finition, parce que lorsqu’on fait une coiffure, la finition est très importante, le quatrième, c’est le côté artistique, le cinquième point, ça sera sur l’appréciation globale. Donc, ça fera en tout 100 points. Notez que nous ne connaissons pas les candidates, nous allons essayer d’être vraiment impartial. Nous voulons vraiment l’excellence. Nous voulons que lorsqu’on dit que c’est le concours de la coiffure que ça soit pour toute la Guinée et pour toute l’Afrique. Donc, nous exhortons vraiment les candidates à faire des coiffures et des modèles authentiques », a- t-elle déclaré

Aïssatou Diallo, l’une des candidates a parlé de ce qui les a motivés à participer à ce concours : « Après la concertation entre nous les candidates, on a ressenti les motivations et on a trouvé qu’on a les mêmes motivations. Ce qui nous motive, c’est du fait que le concours parle du naturel. On s’est dit que nous avons des expériences, nous avons des compétences donc c’est une manière d’extérioriser ce qu’on a publiquement et nous permettre d’aller de l’avant. L’appelle que j’ai à lancer c’est de venir nous soutenir et de venir voir ce qu’on peut faire », a-t-elle indiqué

