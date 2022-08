Guinée: un jeune facilitateur appelé Amadou Bailo Diallo

Amadou Bailo Diallo a été facilitateur dans la crise ivoirienne au temps du président Lansana Conté, observateur de nombreux scrutins présidentiels pour le compte de la CEDEAO, en sa qualité de chef du bureau d’observation et de surveillance pour la paix (Alerte Précoce) sous l’égide du programme de renforcement des capacités pour la paix (Prcp).

Selon des indiscreditions et dans les couloirs de la haute sphère, les services de Bailo Diallo sont sollicités, avec son carnet d’adresses riche de personnalités de ce monde.

En 2000, il conduira la délégation guinéenne à la première conférence internationale sur les armes légères en sa qualité de Secrétaire Permanent de la commission nationale guinéenne pour la prolifération et la circulation des armes légères et Point Focal de l’Afrique de l’Ouest. Ce qui lui a valu d’être choisi pour conduire le comité d’étude et de création du centre sous-régional pour la prévention et la gestion des conflits en Guinée sur le site directionnel de Koloma.

Cadre au ministère de la Securitè et de la Protection civile, Bailo Diallo est un pur produit de la vie associative dans le mouvement scout. Il est le tout premier président de la coordination des associations de jeunesse de la Guinée, en compagnie de François Falcone, Check Tidiane Traoré, honorable Bintou Touré, Sadamoudou Keita, Youssouf Donzo.

Les continuateurs de leur action en faveur de la couche juvénile ont pour noms: Alhassane Camara, Dansa Kourouma, Mouctar Diallo, Moustapha Naité, Bah Fisher et autres jeunes leaders qui ont été portés à la tête de nos institutions .

Pour Bailo Diallo, depuis toujours, la Guinée dispose de beaucoup de personnes ressources pour la consolidation de la paix.

La Guinée, à travers ses fils et filles, a activement et positivement participé à la restauration de la paix en Afrique, quel que soit leur statut (forces armées, diplomates, acteurs de la société civile, etc. )