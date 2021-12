Guinée : une attaque terroriste n’est pas exclue dans le pays, alerte la Belgique

Sur son site internet, le royaume de la Belgique à travers le département des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement a adressé une note aux Belges vivant ou désireux de venir en Guinée sur la situation sécuritaire du pays.

La note conseille aux ressortissants belges d’éviter certains endroits de la capitale Conakry qui selon le royaume de la Belgique ,représentent des risques élevés.

« Des vols à la tire, des agressions et des effractions à main armée se produisent régulièrement à Conakry. Plusieurs compatriotes ont été victimes d’effractions à domicile. Les véhicules peuvent également être ciblés, y compris avec conducteur et passagers à bord. Ces agressions / effractions tendent à être plus fréquentes la nuit tombée et dans les moyennes et lointaines banlieues. Mais aucun quartier n’est véritablement épargné. Les zones de marché (Madina, Niger, Taouyah,…) présentent un risque plus élevé. En voiture, il est recommandé de circuler avec les portes verrouillées et les vitres remontées. Il est également conseillé de ne pas stationner dans les endroits peu éclairés ou peu fréquentés. Il est en général déconseillé de se déplacer la nuit dans les banlieues de Conakry. La nuit, des barrages policiers peuvent être installés à plusieurs endroits de la ville. Ces points de contrôle, généralement connus, peuvent aller de pair avec quelques altercations. Restez courtois. Des hommes en uniforme qui débarqueraient de manière impromptues doivent être appréhendés avec prudence. N’ouvrez pas les portes. Des barrages policiers peuvent également être installés à l’entrée et à la sortie des villes », indique la note.

Par ailleurs, le royaume de la Belgique déconseille à ses ressortissants de se rendre la nuit à l’intérieur du pays où les risques d’accidents sont récurrents et pour éviter les coupeurs de route.

« Il est fortement déconseillé de se déplacer la nuit en province. Le mauvais état des routes et des véhicules qui vous font face ainsi que le manque d’éclairage sont autant de facteurs de risque d’accidents. Des coupeurs de route sont régulièrement signalés sur différents axes routiers. Il vaut également mieux ne jamais voyager seul. Il est recommandé aux voyageurs d’être très prudents et de prendre les précautions suivantes: ne pas porter de bijoux ou d’autres objets de valeurs de manière ostentatoire. toujours disposer de ses papiers d’identité (copies) et des papiers du véhicule sur soi. Les contrôles sont fréquents… », mentionne la note.

Vu la situation sécuritaire qui prévaut dans la région sahélo-saharienne où sévissent les terroristes, la Belgique estime qu’une attaque terroriste n’est pas à exclure en Guinée.

« Depuis début 2012, le Nord Mali – pays voisin de la Guinée – est sujet à une insécurité majeure chronique liée à la présence de groupes terroristes, de mouvements rebelles et à des actes de brigandages. Le Centre du pays est également de plus en plus affecté par les mouvements terroristes et les conflits intercommunautaires. Ces groupes sont responsables de plusieurs enlèvements d’Occidentaux au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Bénin au cours des dernières années et continuent à menacer les intérêts occidentaux dans la région. De plus, les attentats perpétrés à Bamako, Ouagadougou et Grand Bassam ainsi que les coups de filets ayant conduit à l’arrestation de présumés djihadistes dans plusieurs pays de la région, y compris au Sénégal voisin, tendent à indiquer une expansion de la menace terroriste dans la sous-région. Une attaque terroriste n’est pas exclue en Guinée », conclu la note.

Sadjo Bah