Guinée : une campagne de sensibilisation et d’information pour lutter contre la drépanocytose lancée à Conakry

Pour lutter contre la drépanocytose en Guinée, cette maladie héréditaire qui se transmet soit de la mère à l’enfant, soit du père à l’enfant ou encore des deux parents à l’enfant, le ministère de la santé en collaboration avec le centre SOS drépanocytose a lancé une campagne de sensibilisation et d’information au tour de cette maladie. Cette annonce a été faite ce mercredi 23 mars 2022, dans les locaux du centre à Nongo.

Mamadi Dramé, médecin et président fondateur du centre drépanocytose a indiqué qu’au sein de ce centre qui est une ONG, depuis 2008, ils se battent contre la drépanocytose. Il déplore le manque de communication autour de cette maladie héréditaire : « C’est une maladie qu’on ne connaît pas, ou qu’on connaît mal, qui se prévient difficilement, se traite difficilement. Et les malades ainsi que leurs familles se sont exposés à tous les aléas, à toutes les désorientations. Puisque quand on ne connaît pas une maladie, on peut être mal orienté par les personnes aussi qui ne la connaissent pas. Non seulement, on peut être désorienté et on s’adresse souvent à des personnes qui ne sont pas habilitées à vous soigner ou vous orienter dans des établissements qui ne sont pas adaptés aux soins. Donc, le gros problème de cette maladie, c’est la communication et votre présence ici en tant que médias est très importante car vous êtes au cœur de la diffusion des connaissances concernant cette maladie. Et donc de la bonne conduite à tenir de la part des parents et de la part des malades. Ce que si on ne connaît pas la maladie, on ne connaît pas son mode de transmission, on ne connaît pas son mode de prévention, on ne connaît pas les établissements qui sont habilitées à le soigner », a-t-il déploré.

Selon Aïchatou Diallo, initiatrice du Ruhnu et co-fondatrice du programme Maco, indique que la campagne de sensibilisation est repartie en plusieurs groupes d’activités : « Donc, on a la campagne primaire qui va englober des informations, sensibilisations, orientations. Cela veut dire que les prochaines actions sont la diffusion des spots au niveau des médias, la diffusion des messages dans les écoles et universités à travers les conférences de presse et débats au tour de la drépanocytose. En gros, toutes les actions qui peuvent permettre d’informer, de sensibiliser et d’orienter. Ensuite, dans la deuxième phase, on va faire une prévention secondaire. En ce moment-là, ça va être le dépistage des populations jeunes qui ne sont pas encore mariées afin qu’ils connaissent leur statut. Au-delà du dépistage pour les patients qui sont nés et qui connaissent leur statut, pour les plus démunis et pour les plus petits, on prévoit une campagne de sensibilisation. Donc, voilà en gros les étapes qui vont suivre. Ce que je tiens aussi à préciser, c’est que nous avons avant tout, des obligations de moyens donc nous appelons toutes les sociétés du secteur privé et l’Etat, les forces vives de les accompagner dans notre campagne de sensibilisation 2022 », a-t-elle indiqué.

La campagne de sensibilisation et d’information s’étend sur une période d’une année. Malgré la gravité et le nombre de cas de malade en Guinée, de Conakry à Yomou, il n’y a qu’un seul centre de prise en charge des drépanocytaires. Les initiateurs de ce programme souhaiteraient clôturer leurs activités par la mise en place d’unité de soins spécialisé de la drépanocytose au niveau régional. Ils interpellent donc l’Etat à les accompagner dans cette démarche.

Christine Finda Kamano

622716906