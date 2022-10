Guinée: une étude pays du CRADESC révèle la violation des droits des travailleuses domestiques

Le Centre de Recherche et d’Action sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (CRADESC) en collaboration avec le syndicat national des travailleurs domestiques (SYNTRAD) et l’association de défense des droits des aides ménagères et domestiques (ADDAD) a procédé ce samedi 15 octobre, à la présentation du rapport d’étude sur la documentation des violations des droits des travailleuses domestiques de quelques pays de la sous-région ouest-africaine dont la Guinée.

L’étude réalisée par le CRADESC en 2021 s’est penchée sur différents aspects du secteur du travail domestique dans cinq (5) pays de l’Afrique de l’ouest notamment la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et la Côte-d’Ivoire.

Docteur Fatima Diallo, la directrice exécutive du CRADESC basé à Dakar, au Sénégal est revenue sur les grands axes de l’étude menée dans les cinq pays mentionnés ci-haut.

Dr Fatima Diallo, directrice exécutive du CRADESC



« L’étude a eu au niveau sous régional à faire les comparaisons entre les différents dispositifs juridiques. Les cadres juridiques, non seulement en terme de protections internationales qui pourraient exister à travers les conventions et les normes internationales mais aussi les législations nationales qu’elles soient de nature spécifiques ou de nature plus englobantes pour le secteur du travail. Donc, on a eu à faire la comparaison entre les cinq pays sur les différents cadres juridiques. Ce qui ressort, c’est que la Guinée est le seul à avoir ratifié la C189 qui s’applique aux travailleurs et travailleuses domestiques. Mais aussi, ce qu’on a eu à faire, c’est effectivement de regarder la réalité et les conditions de vie des travailleuses domestiques à travers une enquête qui a touché près de 3000 travailleuses domestiques dans les cinq pays mais qui a touché 406 travailleuses domestiques enquêtées dans la capitale Conakry. L’étude a eu aussi à analyser le champ d’intervention des différents acteurs que ça soit les organisations de la société civile, donc, les ONG, les syndicats, les autres acteurs institutionnels, leur champ d’intervention dans le secteur. L’étude a eu aussi à voir et à analyser la dynamique de concertation entre ces acteurs pour avoir les forces et les faiblesses. L’étude a eu également à proposer un certain nombre de recommandations qui devraient aider à améliorer les conditions de vie des travailleuses domestiques », a expliqué Docteur Fatima Diallo, directrice exécutive du CRADESC.

Un comité de pilotage des activités de défense des droits des travailleuses domestiques en Guinée a été mis en place. Selon la directrice exécutive du CRADESC, il est composé d’organisations syndicales, de la société civile, d’institution comme la commission nationale de lutte contre la traite des personnes entre autres. Le comité de pilotage jouera les rôles « de structure technique qui va réfléchir sur la nature de la plateforme à mettre en place, de mobiliser plus d’acteurs intervenants dans le secteur, de définir les orientations stratégiques de cette plateforme et d’élaborer également une feuille de route qui permettra à la plateforme de faciliter la synergie des interventions entre les différents acteurs en question », a souligné Dr Fatima Diallo.

Aïssatou Baldé, secrétaire générale du SYNTRAD

Sur le rapport pays de l’étude du CRADESC, la secrétaire générale du SYNTRAD souligne que : « l’enquête menée en Guinée révèle largement que les droits des travailleurs domestiques ne sont pas respectés. C’est une problématique à laquelle tout le monde doit se donner la main pour que les droits de ces travailleuses domestiques soient respectés », a indiqué Aïssatou Baldé, secrétaire générale du SYNTRAD avant d’évoquer quelques recommandations : « on a fait un plaidoyer pour que les enfants de moins de 15 ans n’effectuent pas de travaux domestiques. Il y a eu des recommandations envers l’État pour qu’il s’implique davantage dans le respect des droits des travailleurs domestiques. Il y a la recommandation de l’application effective par l’État de la convention 189 », a déclaré la secrétaire générale du SYNTRAD.

Le rapport de l’étude révèle que 2,80% des travailleuses domestiques sont âgées de 12 à 15 ans ; 57,34% des travailleuses domestiques n’ont pas fait d’études ; 99,50% des travailleuses domestiques ont une fois subi des actes de violences chez leurs employeurs ; 99,3% des travailleuses domestiques perçoivent moins de 347 200 Gnf ; 0% des travailleuses domestiques n’est déclarée à la sécurité sociale ; 97,2% des travailleuses domestiques ignorent l’existence et le rôle de la sécurité sociale.

Sadjo Bah