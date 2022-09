Guinée : une mission mixte FIFA/CAF attendue à Conakry

Une mission mixte de la FIFA et de la CAF est attendue à Conakry au mois d’octobre à Conakry. La fédération guinéenne de football indique que ladite mission s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation des nouveaux statuts de l’instance dirigeante du football guinéen.

La mission conjointe de la FIFA et de la CAF va rencontrer selon la fédération guinéenne de football, les membres statutaires et les acteurs du football guinéen afin d’échanger sur les modifications et amendements apportés aux nouveaux statuts.

La mission de la FIFA et de la CAF sera, selon la fédération guinéenne de football à l’écoute des membres pour des propositions d’amendement.

Les rencontres se tiendront au siège de la fédération guinéenne de football, du 10 au 13 octobre, suivant le programme ci-après :

MARDI 11 OCTOBRE 2022

09H 30′-11H 00′ : Les clubs de la Ligue 1 de la LGFP (un par club) ;

11H 15′-12H 45′ : Les clubs de la Ligue 2 de la LGFP (un par club) ;

14H 30′-16H 00′ : Les clubs de la LGFA (cinq par division et un par club) ;

16H 15′-17H 45′ : Les clubs de la LGFF (six par division et un par club).

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

09H 30′-11H 00′

Les Ligues Techniques (quatre par ligue) ;

11H 15′-12H 45′

Les Groupements d’intérêt (deux par club) ;

14H 30′-16H 00′ : Les Ligues Régionales (un par ligue);

16H 15′-17H 45′ : Les Districts de Football de Conakry-Coyah-Dubréka (un par district).

JEUDI 13 OCTOBRE 2022

09H 30′-11H 30′ : Le Comité de Normalisation de la Fédération Guinéenne de Football.