Guinée : vers la création d’une monnaie électronique par la BCRG (Louncény Nabé)

La banque centrale de la République de Guinée (BCRG) projette de créer une monnaie électronique. L’objectif est de diminuer la circulation du cash dans les transactions, des mains des usagers et surtout d’éviter des cambriolages.

L’annonce de la création de la future monnaie électronique guinéenne a été faite par le gouverneur de la BCRG, ce mardi, 2 novembre, dans les « Grandes Gueules », de la radio Espace fm.

« Il y a un projet et nous avons déjà entamé des discussions avec un partenaire sérieux qui était en Guinée il n’y a pas très longtemps avec lequel nous avons discuté les contours de cette monnaie numérique de la banque centrale. C’est-à-dire, une monnaie qui peut être détenue par le plus large public possible. Ça peut être des banques, des opérateurs économiques, des chefs de ménage, qui détiennent leurs monnaies au lieu de porte-monnaie dans des portefeuilles électroniques et qui peuvent faire des paiements électroniques parce que les pendants de cette monnaie électronique peuvent être installés dans des boutiques, des hôtels, des restaurants, etc. Les discussions sont en cours et l’année prochaine, nous serons à même de mettre en place une opération pilote », a indiqué Lounceny Nabé.

Cependant, le gouverneur de la BCRG soutient qu’avec la création de la monnaie électronique, le cash ne disparaîtra pas.

Sadjo Bah